Berlusconi si dimette, su Twitter impazza il #maipiù

TWITTER. Sabato sera Silvio Berlusconi sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. Intanto sui social network parte un tam tam incredibile. In pochi minuti si Twitter, il sito di micro blogging il topic #maipiù diventa il più popolare. Gli utenti si sbizzarriscono e in poche ore saltano fuori centinaia di messaggi che ripercorrono gli ultimi anni del governo Berlusconi e tutto quello che presumibilmente gli italiani non dovranno più ''sopportare''. Si va dalle barzellette, alle battute infelici dell'ex premier, ma non sono immuni nemmeno i ministri. E poi ancora riferimenti alle escort e ai problemi giudiziari. Ecco una selezione dei ''cinguettii'' comparsi su Twitter tra sabato e domenica.



Mai più pensare contro invece di pensare per

Mai più dover fare #maipiu

Mai più telefonate mute a Ballarò

Mai più Scilipoti

Mai più i milanisti di sinistra imbarazzati

Mai più culone invecchiabili

Mai più va tutto bene i ristoranti sono pieni

Mai più Eluana potrebbe in ipotesi anche generare un figlio

Mai più non ho mai pagato una donna in vita mia

Mai più barzellette che non fanno ridere

Mai più Umberto Bossi ministro della Repubblica italiana

Mai più le donne trattate come bambole gonfiabili

Mai più Cicchitto, Bondi, Bonaiuti, Santanchè, Larussa, Gasparri, Brambilla, Carfagna, Gelmini

Mai più leggi ad personam mentre la giustizia affonda

Mai più nipoti di Mubarak che prendono per il culo candidi parlamentari

Mai più cucù o frasi dolci alla Merkel

Mai più segreti di Stato a coprire la storia di questo Paese

Mai più Bossi al Governo meglio a dirigere una bocciofila

Mai più Family Day

Mai più partito della gnocca

Mai più partiti creati sui predellini

Mai più Lega al Governo

Mai più barzellette schifose

Mai più nani in Parlamento

Mai più il sorriso irridente dei capi di Stato

Mai più tutte le imbarazzanti gaffes di Berlusconi

Mai più a Lampedusa costruiremo casinò e campi da golf

Mai più abbiamo ricostruito L'Aquila

Mai più le escort di Tarantini

Mai più ho una fidanzata

Mai più gli zebedei di Topolanek

Mai più ti devo briffare

Mai più Obama bello, giovane e abbronzato

Mai più editto bulgaro

Mai più Apicella

Mai più mavalà!

Mai più telefonate notturne in questura

Mai più sono l'unto del Signore

Mai più bandane

Mai più forza gnocca

Mai più l'amico Vladimir

Mai più Mangano Eroe

Mai più meno male che Silvio c'è

Mai più schede telefoniche panamensi

Mai più cribbio

Mai più la proporrò per il ruolo di Kapò

Mai più ministri nominati per evitare i processi

Mai più parlamentari dipendenti di Mediaset

Mai più risatine sarcastiche di Sarkozy e Merkel

Mai più sono il miglior presidente degli ultimi 150 anni

Mai più il mitra alla giornalista russa

Mai più il baciamano a Gheddafi

Mai più se non fossi già sposato la sposerei

Mai più Minzolini e Fede

Mai più mi consenta sono stato frainteso

Mai più oche decerebrate in parlamento

Mai più figure di merda nel mondo

Mai più servi in parlamento e nei giornali

Mai più 3 tv a un solo privato

Mai più italiani che votano certa gente al buio

Mai più sic transit orgia mundi

Mai più Mr B.

Mai più Tremonti nel Pdl

Mai più bestemmie contestualizzate

Mai più tagli alle università

Mai più giornalisti e opinionisti tifosi

Mai più tunnel dei neutrini

Mai più chi è che mi tocca il culo?

Mai più meglio guardare le belle ragazze che essere gay



