Idoctors, il sito per prenotare le visite specialistiche

ROMA. Con iDoctors.it si apre una nuova frontiera nel mondo dei servizi online.

Sul portale www.idoctors.it, in modo assolutamente gratuito e trasparente, si puo' prenotare online visite mediche specialistiche ed esami diagnostici. Seduti davanti al computer con pochi click, quindi e' possibile scegliere lo specialista piu' qualificato per le proprie esigenze, il centro diagnostico piu' vicino al lavoro o alla propria abitazione, e l'orario piu' comodo, senza inutili file o snervanti attese telefoniche. A scelta avvenuta, la conferma arrivera' via e-mail in pochi secondi. Su iDoctors.it, domanda di servizi medici e offerta di specialisti qualificati con relativa iscrizione certificata dagli Ordini dei Medici di appartenenza, trovano una comoda, veloce e trasparente risposta.

Comoda perche' si prenota online, veloce perche' una volta scelto il medico bastano pochi click per ottenere l'appuntamento, trasparente perche' si sa subito quanto si dovra' pagare. Ogni specialista aderente al sito, infatti, oltre che dal proprio curriculum professionale, e' accompagnato anche dall'elenco delle prestazioni che effettua e dal loro relativo costo. Il portale - ulteriore elemento di trasparenza - offre agli utenti anche la possibilita' di esprimere il loro giudizio tanto sul professionista cui si sono rivolti, quanto sul servizio complessivo offertogli dal sito, valutazioni utili per chiunque vuole prenotare.

In un momento di grave crisi economica, questa nuova start-up rappresenta anche un tentativo di applicare la fantasia di impresa alle possibilita' che oggi la tecnologia offre, ormai, praticamente a tutti. iDoctors, infatti, e' un prodotto completamente italiano, nato dallo spirito inventivo e imprenditoriale di una coppia di professionisti fino a oggi impegnati in altri settori (lei geofisica, lui dirigente d'azienda) che un paio di anni fa, armati di pochi capitali ma di tanta tenacia e di una incrollabile fiducia nelle potenzialita' del web hanno deciso di mettere a frutto le loro convinzioni e di trasformarle in un vero e proprio business. A dimostrare la bonta' dell'idea il sito, superato il rodaggio iniziale, funziona a pieno regime da piu' di un anno, ha raccolto l'adesione di oltre 1.200 medici specialisti in piu' di 80 province italiane, distribuiti tra numerose case di cura e cliniche private, centri polispecialistici, studi medici specialistici e numerose Asl pubbliche dove viene esercitata la libera professione in regime di intramoenia. iDoctors e' visitato attualmente da circa 100.000 utenti al mese, e negli ultimi 12 mesi, oltre 14.000 persone, hanno prenotato una visita specialistica o un esame diagnostico, utilizzando il sito.

05/10/2011 9.08