12 mila amici su Facebook: siamo una città (virtuale)

.

PDNLAND. Questa mattina su Facebook la pagina di PrimaDaNoi.it ha raggiunto il traguardo di 12.000 amici, ovvero lettori che oltre a seguirci direttamente sul sito ci seguono anche su Facebook.

E siamo veramente tanti, quasi una piccola città: un po' più grande di Atri (11.239 abitanti secondo i dati Istat del 2011) e un po' meno di San Giovanni Teatino (12.489).

Se ci incontrassimo tutti in una volta staremmo stretti allo stadio Fattori de L'Aquila (che conta 10 mila posti a sedere) ma decisamenti larghi allo stadio Adriatico di Pescara (20 mila posti dopo l'ultimo restayling). Se ci dovessimo spostare tutti insieme ci servirebbero 230 autobus cittadini (per stare tutti a sedere) e se ci tenessimo per mano (con le braccia aperte) copriremmo una lunghezza di 21 chilometri.

Un bel po' di strada. Praticamente se il primo della fila si posizionasse a L'Aquila, l'ultimo starebbe a Santo Stefano di Sessanio, oppure il primo potrebbe stare a Pescara e l'ultimo (posizionandoci tutti sulla costa) si troverebbe ad Ortona.

O ancora riusciremmo a coprire la distanza Alba Adriatica Roseto.

In realtà se Facebook ci dà soddisfazioni i numeri delle visite mensili del nostro quotidiano sono ancora più importanti e oscillano ogni mese tra i 180 mila e i 200 mila visitatori unici. Per spostarci sarebbe un bel problema: servirebbero 3.461 autobus cittadini e tenendoci per mano (306 km) il primo della fila potrebbe sistemarsi a San Salvo e l'ultimo starebbe a Riccione, attraversando così tre regioni intere: Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Riempireste nove volte lo stadio dell'Adriatico e 18 il Fattori.

Però, a guardarvi così siete proprio tanti. Grazie a tutti.

29/06/2011 15.10