Skype va in crash e gli utenti sbeffeggiano Microsoft. Trovato il problema

SKYPELAND. Il crash avvenuto poco prima delle 13. Skype sta indagando e avrebbe trovato il problema.

E' mistero sul crash che da poco meno di un'ora ha coinvolto alcuni utenti che utilizzano Skype il famoso programma di chat e telefonate gratuite che ormai anche in Italia conta milioni di affezionati.

Proprio Skype sul proprio canale Twitter fa sapere che alcuni utenti («un piccolo numero», si sostiene) avrebbe segnalato anomalie e i tecnici sarebbero al lavoro per capire che cosa sta accadendo. Aggiornamenti, si spiega, si spera di darli prima possibile.

Sempre su Twitter mezzo mondo si interroga su cosa sia successo e si ironizza anche sull'accordo con il colosso Misocroft, che si è buttato sul voip.

«Passare sotto una scala porta sfiga. Passare sotto Microsoft porta crash», suggerisce qualcuno. «... Skype down... probabilmente è solo una mossa di Microsoft per farci usare msn... piuttosto uso solo gTalk», «Skype si è riconnesso e dopo un po' è crashato di nuovo, bravi bravi i tecnici Microsoft eh?», «Ennesimo crash di Skype. Grazie Microsoft, quando fai le cose tu sono sempre una ca...». «Non funziona Skype. Citofonare a Bill Gates dal cancello di Bill Cancelli».

Un mese fa Microsoft ha comprato Skype per 8,5 miliardi di dollari. Con il suo investimento il colosso di Redmond appianerà i 686 milioni di dollari di debiti del gruppo telefonico, che ha chiuso lo scorso anno fiscale con una perdita netta di 7 milioni di dollari nonostante gli 860 milioni di fatturato (con profitti operativi per 264 milioni).

Lo scorso 17 gennaio Skype ha superato la soglia dei 28 milioni di persone collegate al servizio nello stesso momento.Nel 2005 la società era stato comprata dal colosso delle aste online eBay 3 per 2,6 miliardi di dollari. Successivamente, il big Usa aveva ceduto il 70% di Skype a un gruppo di investitori.

07/06/2011 13.20

SKYPE: PROBLEMA DI CONFIGURAZIONE

«Un problema di configurazione ha fatto sì che alcuni di voi siano stati scollegati da Skype», spiega Peter Parkes sul blog di Skype.

«Abbiamo individuato la causa del problema», rassicura, «e i tecnici hanno cominciato ad affrontarlo. Se siete stati colpiti dal crash anche voi dovreste cominciare a vedere un miglioramento nel giro di un'ora. Non dovrebbe essere necessario riloggarti a Skype ma il sistema si riconnetterà automaticamente quando sarà in grado di farlo. Ci scusiamo per l'interruzione per le tue conversazioni».

07/07/2011 15.05

PROBLEMA ANCORA NON RISOLTO DEL TUTTO

Alle 18.30 l'azienda annuncia che il ripristino del sistema sta avvenendo quasi del tutto e che il problema dovrebbe scomparire per tutti gli utenti «nel giro di qualche ora».

Dopo oltre 6 ore la situazione si sta stabilizzando e sta tornando alla normalità. Il tag #Twitter quest'oggi ha scalato le tendenze di Twitter ed appare tra gli argomenti più discussi in italia insieme a Poste Italiane (vittime di una ennesima giornata difficile)

07/07/2011 18.48