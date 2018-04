TEDx Pescara, arriva l'evento più “contagioso” del mondo

PESCARA. Un badge sbagliato per tutti e “l'obbligo” di cercare il legittimo proprietario.

La prima interazione al TEDx Pescara sarà questa e “costringerà” tutti ad aprirsi subito alla conoscenza. Il primo TEDx abruzzese aprirà le porte del Castello Chiola, a Loreto Aprutino con sul palco a presentare l'evento Rossella Micolitti, venerdì 20 aprile.

In contemporanea al pubblico si apriranno le porte dell'Aurum di Pescara dove sarà trasmesso in diretta streaming.

La presentazione della conferenza indipendente (indicata dalla x), nata dal Ted di Vancouver nel 1984, si è svolta oggi proprio nella sala “Riserva dannunziana” dell'Aurum.

Un evento che, ancor prima di essere online, ha fatto registrare il pienone, come ha sottolineato l'organizzatore, il designer Filippo Spiezia.

I 100 biglietti per la sala principale del Castello dove i 14 speaker (tra cui due performer) saliranno per raccontare, mostrare e ispirare, sono andati esauriti dopo a due ore dall'apertura delle vendite già a novembre, lasciando in coda circa 4.400 persone.

Oltre 800 gli iscritti per il live streaming all'Aurum con le registrazioni, gratuiti, ancora aperte sul sito www.tedxpescara.it e la possibilità di registrarsi anche sul posto.

D'altra parte, lo ha sottolineato l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo il TEDx è «una di quelle cose belle in cui vi imbattete viaggiando e vi fa pensare: t'immagini a Pescara?»

Un anno e mezzo dopo, ha raccontato, Filippo Spiezia si è presentato in Comune con l'idea di portarlo proprio a Pescara e oggi il primo TEDx Pescara è realtà.

«La nostra è una città dove la storia non pesa troppo – ha sottolineato l'assessore -. Sa interessarsi al nuovo, sa accogliere nuove idee e nuovi linguaggi. Per la nostra città è un grande punto si partenza. Sarà poi importante – ha aggiunto –anche per quello che lascerà nell'immaginario e nella mente di chi parteciperà. Tutti ne usciranno arricchiti profondamente, sia a livello personale che nell'ottica di quello che è il loro lavoro».

La multidisciplinarità è l'elemento chiave di un evento fatto di ascolto, incontro, partecipazione e crescita. Sviluppo personale, arte, scienza, musica, imprenditoria e tanti altri aspetti della conoscenza umana raccontati dalle voci dei protagonisti: quattordici selezionati tra i 480 che hanno inviato la loro candidatura per far parte di un evento capaci di raccogliere una community di miliardi di persone nel mondo.

Di sostenibilità e innovazione parlerà Marcello Somma, alla guida del Programma di Innovazione e Sviluppo Sostenibile di Fater Spa. Un'eccellenza locale, ma con un'eco internazionale che sul palco del TEDx porterà due voci. Lo ha spiegato, nel corso della conferenza stampa, il General Manager della Business Unit Fater AHP – R, Giovanni Teodorani Fabbri. «Siamo orgogliosi di prendere parte ad un evento unico come questo – ha sottolineato. Unico per far emergere le eccellenze regionali, nazionali e cittadine. Marcello Somma ci parlerà di una tecnologia unica al mondo riguardo il riciclo sostenibile dei materiali assorbenti ad uso umano, mentre Marte Edda Valente, una nostra dipendente, sarà lì per raccontare la sua rinascita dopo la tragedia del terremoto dell'Aquila».

I loro sono due dei volti di questo TEDx dove la storia personale si intreccia con tematiche legate alla tutela dell'ambiente e la sostenibilità. Ma le sfaccettature sono molte a cominciare dalla performance artistica dello Street Artist Alfredo Bertolini che, sul palco, realizzerà un'opera collettiva con il pubblico che sarà poi messa all'asta con il ricavato dato in beneficenza. C'era anche lui oggi in conferenza stampa insieme ad un altro degli speaker che saranno al Castello Chiola il 20 aprile:Alessandro Greco, uomo di marketing che attraverso il suo racconto ci ispirerà sul valore profondo della resilienza.

I VOLTI NOTI

Tra i volti noti sicuramente quello del giornalista di Striscia La Notizia Luca Abete che si racconterà attraverso la sua campagna per lo sviluppo personale #NonCiFermaNessuno. Si svelerà anche il volto di alcune delle voci del cinema che amiamo di più. Altro protagonista sarà infatti il doppiatore Christian Iansante che la sua voce l'ha prestata ad attori del calibro di Johnny Deep, Colin Farrel e Ben Affleck.

Poi la giornalista scientifica Paola Capatano, a capo del servizio di comunicazione multimediale del Cern di Ginevra; il blogger e Mind Grower Andrea Giulidori, il fisarmonicista Renzo Ruggieri che la sua musica l’ha portata sui più grandi palchi del mondo a cominciare dall’Arena di Verona per finire allo Shanghai Grand Theater solo per citarne alcuni; Riccardo Iacobone, imprenditore di successo del mondo della tecnologia e del vino; Sara Magistro, interprete della lingua dei segni che lotta per il riconoscimento di questa realtà, Manuela Traini, beauty painter che con i colori rende ancor più allegra la pancia della dolce attesa; Gaetano Carboni, che ha portato l'innovazione nell'agricoltura con la sua Pollinaria e Cristiano Fagnani, partito da Penne e sbarcato a Portland in qualità di direttore della comunicazione per Nike.

La giornata si articolerà tra i momenti di speach, il pranzo buffet, il momento networking con tutti i protagonisti, l'aperitivo finale e, su prenotazione, la cena TEDx.