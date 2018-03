Diffama su Fb vigili urbani, condannato a 6 mesi di carcere

VASTO. Per aver pubblicato sul profilo Facebook di un'attività di ristorazione “apprezzamenti” piuttosto pesanti nei confronti degli agenti del Corpo della Polizia Locale, un uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Vasto.

La vicenda trae origine da un'occupazione del suolo pubblico non autorizzata, e correttamente sanzionata dagli agenti della Polizia Locale, nei cui confronti l'uomo aveva manifestato la sua disapprovazione utilizzando il noto social network.

Il Comune di Vasto, difeso dall'avvocato Nicola Zaccaria della Civica Avvocatura, dopo aver sporto una dettagliata querela, si è costituito parte civile nel processo penale, che si è concluso con la condanna inflitta all'imputato, ritenuto colpevole di reato di diffamazione aggravata.

In particolare il Tribunale di Vasto ha ritenuto lesive dell'onore e della reputazione del Comune di Vasto e del Corpo di Polizia Locale in considerazione del ruolo e della funzione pubblica svolti. Oltre alla condanna a sei mesi di reclusione, l'uomo dovrà pagare le spese legali di costituzione della parte civile, oltre al risarcimento dei danni in favore del Comune di Vasto.