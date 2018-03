Diritto all’oblio, Cassazione a parte, la cronaca vince sempre ma l’assedio continua

ABRUZZO. Continua la battaglia di PrimaDaNoi.it contro il diritto all’oblio nel silenzio delle istituzioni e nell’indifferenza generale.

Una battaglia forzata, visto che sono diverse decine le persone che negli ultimi anni ci hanno trascinato in tribunale millantando presunti danni (mai del resto provati) all’immagine, all’onore e agli affari per la sola permanenza nei nostri archivi di articoli corretti.

Per lo più si lamenta, in maniera spesso confusa, la lesione della privacy e la diffamazione in un frullato illogico poichè l’articolo corretto non è mutato nel tempo.

Si tratta nel 100% dei casi di vicende giudiziarie, per una buona parte ancora in corso; per una minima parte, invece, concluse da poco. Solo per rarissime eccezioni si parla di persone sottoposte a procedimenti penali poi completamente prosciolti.

Molti dei ricorsi vengono rigettati in prima istanza ed in via preliminare senza nemmeno essere giudicati nel merito, accogliendo argomentazioni preliminari tra i quali errori di incardinamento del ricorso, competenza territoriale, difetto di legittimazione passiva.

Le decisioni dei giudici di Pescara sono per lo più omogenee e al momento (dopo la sentenza della Corte europea del 2014) non possono non deviare eventuali attenzione sui motori di ricerca, obbligati eventualmente a deindicizzare articoli giudicati non rilevanti e non più di interesse pubblico.





Nulla invece si può chiedere ai giornali che continuano a detenere lecitamente nei propri archivi gli articoli scritti.

A tal proposito lapidario e chiaro -più di molti altri- quello che scrive il giudice di Pescara, Sergio Casarella, in una recente ordinanza nell’ambito di un ennesimo procedimento contro questo giornale

«... le notizie archiviate o non più attuali fanno parte della storia del giornale e costituiscono fonti di consultazione di cui non si può chiedere la distruzione, mentre può certamente essere tutelata la sopravvenuta inattualità della notizia che, pertanto, non deve più essere direttamente visibile dal motore di ricerca, ma deve essere sempre rintracciabile negli archivi storici».

Infatti il giudice spiega che

«l’unico scopo praticabile per tutelare la propria immagine in questi casi è quello già assicurato dalla deindicizzazione della notizia da parte del motore di ricerca, mentre non è tutelabile la pretesa di imporre alle singole testate giornalistiche l’obbligo di distruggere il proprio archivio storico, visto che a tal fine non rileva il carattere digitale dell’archivio rispetto a quelli materialmente detenuti in forma cartacea da tutti i giornali».

In pratica -come è facile capire ad una lettura distaccata delle norme- gli archivi sono un bene tutelato e mai fuori legge, così come non ci sono norme che prescrivono la distruzione di una parte degli archivi dei giornali (mai nella storia lo si è chiesto per quelli cartacei), ma soprattutto quelli digitali non possono essere sottoposti a disciplina diversa.

Il giudice nella sua ordinanza fa notare anche come siano impropri

«tutti i riferimenti che il ricorrente opera alle nozioni di delitto o danno, posto che non smentisce la verità della notizia o il suo rilievo o interesse pubblico, bensì il protrarsi della sua visibilità in internet e le conseguenza che terzi ne fanno discendere dalla sua lettura».

Nonostante le decisioni -ancorchè solo preliminari e non nel merito- siano nette, le spese di giudizio vengono quasi sempre compensate con la dicitura «per la peculiarità della questione» non motivando o specificando oltre le ragioni che rendono giusto il pagamento di spese a carico di chi non è stato sanzionato per alcuna violazione ed è stato trascinato arbitrariamente (e a torto) in giudizio.

Non si capisce, dunque, in che modo la “peculiarità” della vicenda (che in tribunale sono sempre specifiche e particolari e mai generiche), possa determinare a carico del resistente la sua parte di spese, il che nella nostra situazione, ovviamente, è un peso enorme da gestire in considerazione dell’enorme flusso di ricorsi che siamo costretti a subire.





Per questo un ringraziamento particolare va agli avvocati di PrimaDaNoi.it, Massimo Franceschelli e Mirko Luciani, grazie ai quali da anni possiamo continuare a portare avanti questa incredibile battaglia di libertà a favore della conoscenza e continuare a svolgere semplicemente il nostro mestiere.

Una battaglia culturale e di vera giustizia combattuta in completa solitudine contro la giustizia stessa e le istituzioni italiane e per questo PrimaDaNoi.it ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.



IL PARTICOLARE

Su queste vicende, però, un paio di dati possono far comprendere meglio il fenomeno di cui siamo vittima.

Secondo l’osservatorio sul giornalismo Ossigeno per l’informazione negli ultimi anni sono in vertiginoso aumento le querele (specie quelle intimidatorie) e le richieste di danni il tutto per intimorire i cronisti e indurli all’autocensura.

PrimaDaNoi.it, invece, ancora una volta è in netta controtendenza: dal 2005 al 2011 sono state circa 30 le querele per diffamazione che lamentavano notizie false, errori, danni complessivi per almeno 7-8 mln di euro. Quelle passate in giudicato si sono chiuse tutte positivamente, una minima parte è ancora in corso.

Dal 2011 a dicembre 2016 le querele per diffamazione sono state…. una.

Soltanto una.

Che cosa è successo dal 2011 in poi?

In quell’anno è iniziata a circolare (ma solo grazie a noi che l’abbiamo pubblicata integralmente per dovere di cronaca e verità) le prime sentenze del tribunale di Ortona dando la stura a chiunque di sentirsi in diritto di chiedere la cancellazione di articoli, il tutto con il supporto di avvocati che hanno visto un nuovo filone aureo nel diritto all’oblio.

Curioso che nella prima parte della vita di questo quotidiano sembrava che ogni due passi facessimo un clamoroso errore e, poi, dopo la scoperta del diritto all’oblio, pure gli articoli che si chiede di cancellare risultino perfetti in ogni loro rigo.

Come dire che la temerarietà e le intimidazioni hanno varie forme e nomi ma sempre lo stesso obiettivo.







a.b.