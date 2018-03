Siti internet: come avere la certezza di essere sempre on line con la "georidondanza"

WEB. Avere un sito internet affidabile e sicuro è forse la prima delle qualità che una infrastruttura web deve avere. Codice inattaccabile, veloce e soprattutto la certezza che le nostre pagine non vadano mai off line.Sempre più spesso infatti virus o veri e propri attacchi informatici creano non pochi problemi a siti internet di grandi corporation, la Sony ne sa qualcosa e per il recente incidente diplomatico con la Corea del Sud. Uno dei modi più semplici e sicuri per evitare problemi da incursioni da fonti esterne nel nostro sito è quello che viene chiamato georidondanza.Una definizione la troviamo nel blog di Boccacreativa dove si legge che «Un'infrastruttura georidondante offre maggiore sicurezza grazie a più datacenter sparsi nel mondo, che ospitano copie del nostro sito web che si aggiornano grazie a dei backup giornalieri e qualora si dovessero verificare guasti ad uno di questi la nostra presenza online non ne risentirebbe. Mai offline!»Questo potrebbe accadere anche nel caso in cui il sistema dovesse rilevare la modifica del codice da parte di virus o hacker anche in questo caso ad andare on line sarebbe la parte di codice “genuino” mettendo off line quella parte che si sospetta “contaminata”.Una definizione più precisa del sistema che garantisce un sito sempre on line la si trova nel sito 1&1 dove si chiarisce nella sezione di registrazione domini che per garantire massima affidabilità e sicurezza «tutte le applicazioni dei pacchetti 1&1 Hosting vengono eseguite parallelamente in due data center separati situati in Europa. Se si dovessero verificare dei guasti in uno dei nostri data center, i tuoi dati saranno comunque disponibili nel secondo data center».La georidondanza permette inoltre di avere sicurezza nel preservare i propri dati che dunque vengono periodicamente duplicati sui diversi server così che anche se un singolo componente si dovesse danneggiare, ne subentrerebbe immediatamente un secondo, consentendo al sito web di rimanere in funzione.Questo può avvenire solo se interagiscono in sincrono un cluster di server, cioè un gruppo definito di server dove vengono sincronizzati i nostri dati e applicazioni del nostro sito internet anche separatamente.I dati e le applicazioni sul primo cluster di server vengono copiati in tempo reale su un altro cluster nel secondo data center e questo garantisce l’inattaccabilità del nostro sito internet.E se siamo davvero fortunati a non subire attacchi informatici l’utilità della georidondanza la si tasta con mano quando c’è bisogno di fare manutenzione o intervenire su parti “vitali” del nostro sito. Si può lavorare con tranquillità sul sito in backup lasciando on line la copia originale per poi mandare on line quella aggiornata a modifiche terminate senza dover esporre i tradizionali cartelli di “lavori in corso”.