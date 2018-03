Giornalismo, dal 13 al 16 novembre torna Glocalnews

VARESE. Torna a Varese dal 13 al 16 novembre il Festival di Glocalnews: la quattro giorni dedicata al giornalismo digitale ma non solo, organizzata da Varesenews, quotidiano online che quest’anno festeggia i 17 anni dalla fondazione.

Rispetto allo scorso anno, il Festival, diventato un appuntamento fisso per giornalisti da ogni parte d’Italia, cresce nel progetto e nelle intenzioni. Con oltre 140 speaker e una sessantina tra eventi, incontri, workshop, serate, il programma tocca tutte le aree di interesse per i professionisti della comunicazione. 120 studenti dei licei e delle università saranno coinvolti nel tradizionale laboratorio BlogLab, organizzato con il Consiglio regionale della Lombardia.

«La terza edizione conferma l’interesse verso un settore in grande evoluzione – afferma Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.it e organizzatore del festival -. La dimensione locale dell‟informazione, inserita in un contesto globale, diventa punto di forza per il giornalismo. Inoltre crediamo che momenti di scambio, incontro e formazione di qualità, rivolta a tutti, ma soprattutto alle nuove leve, possano rappresentare un valore aggiunto e un traino per il settore e non soltanto».

Tra le novità di questa edizione i workshop riconosciuti dall’Ordine nazionale dei giornalisti, che offrono crediti per assolvere all’obbligo formativo previsto dalla normativa. Sono previsti, inoltre, workshop tecnici e percorsi esclusivi su misura per ottenere competenze professionali specifiche.

Nella quattro giorni si affronteranno temi di attualità, a partire da un focus su Expo2015, con Aldo Bonomi, direttore di Aaster e Giacomo Biraghi, coordinatore dei Tavoli tematici in vista dell’evento, al giornalismo in stato di emergenza all’economia “glocal”, dall’Internet delle cose al Marketing del Territorio, dal giornalismo sociale alle Comunità digitali. Come da tradizione, il Festival avrà dei momenti dedicati ai più giovani: si aprirà, infatti, con una rappresentazione teatrale sulla Grande Guerra, dedicata agli studenti delle scuole superiori. In programma ci sarà poi la terza edizione di BlogLab, il laboratorio di giornalismo per i più giovani. La quattro giorni sarà arricchita, da eventi collaterali: si parte con un prefestival, con serate omaggio alla scrittura con Daria Bignardi e Marco Malvaldi, fino ad una giornata dedicata all’arte e alla Cultura ambientata nella splendida Villa Panza patrimonio del Fai, con visita alla mostra Aisthesis. Sono previste serate speciali, con la proiezione di Italy in a day di Salvatores, con una vera e propria festa dedicata al Territorio e al progetto 141Expo di Varesenews, che, in vista dell’esposizione milanese mira a creare una rete tra il territorio e il mondo fin da subito, e, infine, uno spettacolo con Isabella Ragonese a venti anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Molti i nomi di spicco presenti a Varese, dai direttori di Donna Moderna, La Cucina Italiana e Wired, a scrittori come Roberto Cotroneo, a esperti di Internet e social media, come Michele Vianello, al presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, a quelli dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena e della Toscana, Carlo Bartoli. Il festival sarà anche l’occasione per l’assemblea annuale dell’Anso, Associazione Nazionale della Stampa Online e l’incontro dei giornalisti di Ona (Online News Association) Italia.