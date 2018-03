News Republic, arriva “My news digest” la selezione di notizie che ti interessano sicuramente

SAN FRANCISCO. News Republic, l’applicazione leader di informazione globale per smartphone, tablet e dispositivi indossabili, presenta oggi My News Digest, un flusso di news molto accurato che aiuterà ogni lettore ad essere informato su ciò che importa davvero in soli 3 minuti al giorno. Si tratta di un filtro intelligente che fornisce un mix di notizie importanti per ogni singolo lettore, universalmente rilevante e socialmente raccomandato.



My News Digest è un flusso di news costruito attorno al lettore. Attraverso un algoritmo avanzato ed una intelligenza semantica, News Republic analizza milioni di news e crea un flusso di notizie personalizzato per ogni utente, infatti è correlato ai suoi interessi rispondendo ad una grande varietà di temi: cronaca, tecnologia, politica, sport, gossip e tanto altro ancora. My News Digest si aggiorna in tempo reale in modo che il lettore sia sempre in linea con le notizie importanti per lui e per il mondo.



L’algoritmo su cui è basato My News Digest è più avanzato di quelli attualmente presenti sul mercato quindi News Republic propone il flusso di notizie più rispondente; persino i lettori che hanno selezionato i temi in maniera molto simile fra loro riceveranno flussi di news diversi in base alle loro abitudini di lettura.



«My News Digest filtra l’eccessivo rumore, proponendo solo il contenuto più interessante, invece di bombardare la gente con tonnelate di informazioni irrilevanti. Nessun altro offre questo livello di cura della personalizzazione - dice Gilles Raymond, Amministratore Delegato e fondatore di News Republic. – Aiutiamo le persone a diventare cittadini locali e globali meglio informati e speriamo che questo li ispiri a fare la differenza nel mondo. Attraverso un flusso di notizie estremamente personalizzato, i lettori saranno aggiornati su tutti i fatti che contano ed è più probabile che si agisca quando si è appassionati da un tema»



Prima dell’arrivo di My News Digest, i lettori potevano trovare su News Republic tutti i temi per loro interessanti; ora, inoltre, possono vedere anche un breve spaccato delle loro news e leggere tutto ciò che è importante per loro in soli tre minuti al giorno.

Anche PrimaDaNoi.it è su News Republic nella sezione “Abruzzo”.

L’applicazione è disponibile su Google Play ed App Store.