Maltempo: lunedì tra pioggia e grandine ma da martedì torna il sole

ABRUZZO. La perturbazione atlantica che ha portato piogge e temporali sul nord Italia, ha raggiunto anche le regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo: gli esperti prevedono precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Umbria Lazio e Abruzzo.

«Rispetto alla giornata di ieri», conferma Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, «il tempo è decisamente peggiorato al centro nord, a causa dell'arrivo di una veloce perturbazione di origine atlantica che, nelle ultime ore, ha provocato frequenti manifestazioni temporalesche sulle regioni settentrionali, su Toscana, Umbria e Marche. Attualmente il peggioramento si manifesta anche sulla nostra Regione dove sono in atto temporali accompagnati da raffiche di vento e da grandinate, mentre nelle prossime ore sono attese schiarite, anche se permarranno condizioni di instabilità che potranno manifestarsi nuovamente nella seconda metà della giornata».

Attesa inoltre una generale e sensibile diminuzione delle temperature, a causa dell'arrivo di masse d'aria più fresca di origine atlantica e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali.

Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da martedì e dovrebbe proseguire almeno f ino alla giornata di venerdì, con temperature in graduale aumento.

Per la giornata di oggi, comunque, sarà necessario l’ombrello: «si prevedono», conferma De Palma, «condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e manifestazioni temporalesche, anche di forte intensità accompagnate da raffiche di vento e grandinate. Schiarite nel corso della mattinata e partire dal teramano, tuttavia nel corso del pomeriggio potranno nuovamente manifestarsi annuvolamenti e precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie sul settore centro orientale dell’Abruzzo. Graduale miglioramento in nottata e nella giornata di martedì.

