Privacy e social network: ecco come tutelarsi per non avere guai

INTERNET. Se sapessi che il vicino di casa o il tuo professore possono accedere al tuo profilo e al tuo diario on-line, scriveresti le stesse cose e nella stessa forma?

Se vedi tua figlia turbata, le chiedi come è andata la giornata sui social network? I contenuti che hai pubblicato potranno danneggiarti nella ricerca del tuo prossimo lavoro?

Sono solo alcune delle domande che il Garante per la protezione dei dati personali affronta nella guida “Social Privacy - Come tutelarsi nell’era dei social network”. L’Autorità analizza i principali fenomeni, problemi e opportunità legate all’uso dei social network, e propone consigli e soluzioni che possano aiutare la “generazione 2.0”, utenti alle prime armi, insegnanti e famiglie, esperti e manager.

Nel vademecum sono prese in considerazione le nuove frontiere aperte non solo dai social network tradizionali, ma anche dalle numerose piattaforme di messaggistica sociale istantanea, la cui crescita è andata di pari passo con la rapidissima diffusione di smartphone e di altri strumenti come tablet e phablet, o le cosiddette “tecnologie indossabili” come occhiali e orologi “intelligenti”.

Proprio con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli utenti e offrire loro ulteriori spunti di riflessione e strumenti di tutela, il Garante ha proposto un decalogo che aiuta ad utilizzare le opportunità offerte dal mondo digitale difendendosi dalla trappole della Rete. Particolare attenzione è rivolta a fenomeni come quello delle false identità o come il sexting e il cyberbullismo che rischiano di rovinare la vita di tanti giovani anche minorenni.

LE DIECI REGOLE:

1. PENSACI BENE, PENSACI PRIMA: ricorda che immagini e informazioni che posti in rete possono riemergere grazie ai motori di ricerca a distanza di anni.

2. NON SENTIRTI TROPPO SICURO: le foto e video che scambi privatamente, magari di contenuto esplicito, possono essere sempre copiati ed inoltrati ad altre persone fuori dal giro di due amici.

3. RISPETTO AGLI ALTRI: astieniti dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri magari taggandone i volti

4. SERRA ALLA PORTA DEL TUO SMARTPHONE: Aggiorna l’antivirus usa log in e password

5. ATTENZIONE ALL’IDENTITÀ: non sempre parli, chatti e condividi informazioni con chi credi tu

6. OCCHIO AI CAVILLI: accertati di poter recedere facilmente dal servizio e di poter cancellare tutte le informazioni che hai pubblicato sulla tua identità

7. ANONIMATO MA NON PER OFFENDERE: in caso di violazioni non è poi così difficile risalire agli autori di messaggi anonimi postati su Internet

8. FATTI TROVARE SOLO DAGLI AMICI: ricorda di disattivare le funzioni di geolocalizzazione

9. SEGNALA L’ABUSO E CHIEDI AIUTO: non aspettare che la situazione degeneri ulteriormente e chiedi aiuto alle persone care e alle autorità competenti

10. PIÙ SOCIAL E PRIVACY MENO APP E SPAM: se non desideri ricevere pubblicità, ricordati che puoi rifiutare il consenso all'utilizzo dei dati per attività mirate di pubblicità, promozioni e marketing.

IL DOCUMENTO COMPLETO







Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network