COSTA CONCORDIA: IL GIORNO DEL RECUPERO. SEGUI LA DIRETTA STREAMING

ISOLA DEL GIGLIO. La rotazione della Costa Concordia inizierà questa mattina con alcune ore di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo che nella notte non hanno permesso di compiere alla protezione civile opere preparatorie.

Lo ha confermato il capo della protezione civile, Franco Gabriellli.

Econdo quanto confermato ufficialmente le operazioni dureranno 10-12 ore per effettuare la rotazione della nave.

Gabrielli che si è detto molto tranquillo, nonostante la complessità dell'operazione, e ha precisato che solo nel pomeriggio si avrà la certezza che tutto sarà filato liscio come immaginato

«Porterò la responsabilità dell'esito soprattutto se andrà male», ha detto il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli nella conferenza stampa.

Non è vero che c'è stata una struttura pubblica che «è stata a guardare»: «C'è stato un pubblico che ha interagito, che ha sollecitato e che ha messo i paletti dove dovevano essere messi», ha detto il capo della Protezione Civile, elogiando il lavoro fatto in questi mesi per la rimozione della Costa Concordia.

PARBUCKLING: OPERAZIONE DA 600 MILIONI DI DOLLARI

L'operazione per riportare la Concordia in assetto verticale è una prima assoluta: mai infatti al mondo è stato messo in atto un simile tentativo.

La fase che comincerà, detta 'parbuckling', è quella più delicata di tutto il progetto di recupero della nave naufragata al Giglio. Un progetto che ad oggi ha già richiesto un investimento di 600 milioni di dollari.

Sul sito creato ad hoc dal Consorzio italo-americano formato dalla Titan Salvage e dalla Micoperi (le imprese scelte da Costa Crociere) si sottolinea che la rotazione avverrà mediante martinetti idraulici (strand jacks) che metteranno in tensione cavi di acciaio fissati alla sommità dei 9 cassoni centrali ed alle piattaforme sulle quali andrà ad appoggiare il relitto dopo il suo raddrizzamento.

Il falso fondale su cui poggerà la Concordia - creato per riempire il vuoto tra i due speroni di roccia, uno a poppa e uno a prua, che attualmente sostengono la nave - è stato realizzato posizionando dei sacchi (grout bags) che sono stati poi riempiti di una speciale malta cementizia. Le grout bags sono dotate di occhielli, così da poter essere recuperate e rimosse durante la fase di bonifica a lavori ultimati.

Quando la nave avrà recuperato il suo assetto verticale - a questo punto la Concordia poggerà sul falso fondale a 30 metri di profondità, secondo il progetto - si passerà alla fase successiva: l'installazione sul lato di dritta (quello attualmente sommerso) di 15 cassoni di galleggiamento, gemelli di quelli già saldati sul lato sinistro del relitto.

Per mezzo di un sistema pneumatico, i cassoni sui due lati verranno progressivamente svuotati dall'acqua e forniranno la spinta necessaria a far rigalleggiare la Concordia. Terminata l'operazione, la parte che rimarrà sommersa sarà di circa 18 metri.

DIRETTA SU RAINEWS24

Oggi, a partire dalle 5.00 Rainews24 seguirà in diretta le operazioni di rotazione della nave Costa Concordia all'isola del Giglio con tre inviati, postazioni mobili e telecamere sui vari fronti del cantiere.

**** SEGUI LA DIRETTA QUI