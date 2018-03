Lilliput tra smog e polveri sottili: la diretta streaming

IL WEB ATTIVO. Anno Europeo dell’Aria. È il 2013, anno in cui Legambiente ha presentato un quadro allarmante sull’inquinamento atmosferico dei nostri centri urbani: nel 2012 51 tra le 95 città monitorate hanno superato i livelli di polveri fini (PM10) stabiliti dalla legge. Alessandria, Frosinone, Cremona e Torino le città tristemente prime in classifica.

Venerdì “Lilliput: la riscossa dei piccoli che fanno grande l'Italia” attraverserà l’Italia tra polveri sottili e smog indagando sull’incidenza dell’inquinamento atmosferico sulla nostra salute, sulle politiche europee per il contenimento delle emissioni e sulle soluzioni che le associazioni di cittadini stanno già avviando sul territorio.

Appuntamentoquindi venerdì 14 giugno in diretta “a rete unificata” alle ore 10 su Tiscali.it, su Altratv.tv e sulle web tv, blog, videoblog e media digitali del network. #Lilliput l’hashtag per twittare in diretta.

Nella morning news in diretta dagli studi Altratv.tv di Bologna, con Giampaolo Colletti, ospite Marco Fratoddi (mensile “La Nuova Ecologia”). Dalla redazione di Tiscali Notizie Antonella Loi. In collegamento i media digitali che ogni giorno documentano le sfide green della nostra Italia: da Roma Greenme.it, da Milano Greenplanner Magazine, da Parma Greenbusinessweb.it. Dal web alla strada con Alberto Fiorillo del Movimento #Salvaciclisti. A tracciare lo stato di salute della Penisola Giorgio Cattani (Ispra) e Francesco Forastiere (Dipartimento di Epidemiologia Servizio Sanitario Regionale del Lazio).