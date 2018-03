Internet, domini.it a quota 2,5 milioni

ROMA. I domini .it raggiungono il traguardo di 2 milioni e 500 mila.

Il nostro Paese si piazza così al sesto posto in Europa per domini nazionali. E' questa la stima dall'Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Iit-Cnr). Il traguardo è stato raggiunto esattamente un mese dopo il festeggiamento dei venticinque anni del Registro .it., l'anagrafe che assegna e mantiene i domini Internet italiani. Tutto ha inizio, infatti, il 23 dicembre '87, con l'assegnazione del primo dominio, cnuce.cnr.it: da allora sono passati 25 anni e il .it mantiene una posizione importante nella top ten dei country code Top level domain.

La classifica dei paesi europei vede l'Italia al sesto posto, preceduta dalla Francia, e seguita al settimo posto dalla Spagna. «Il .it continua a crescere, ma dobbiamo ancora intercettare molte piccole e micro imprese che rappresentano il 95% delle società iscritte alla Camera di Commercio e che spesso non hanno ancora un dominio. Internet è sicuramente un'importante opportunità per le aziende italiane, per business, crescita e internazionalizzazione», dice Anna Vaccarelli, Responsabile comunicazione del Registro .it. Il dominio numero 2.500.000 è deaconsulting.it, registrato da una società a responsabilità limitata di Mercato San Severino (SA). Nel 2005 il milionesimo dominio .it era stato assegnato a un privato cittadino, Luca Vullo di Caltanissetta, che aveva richiesto l'omonimo lucavullo.it. Cinque anni dopo, nel 2010, i domini .it sono raddoppiati e lightstone.it ha siglato i due milioni di domini italiani.