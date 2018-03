Informarsi online prima di comprare: esplode il fenomeno dell’info-commerce

ROMA. La crisi dei consumi più drammatica dal dopoguerra spinge i consumatori a cercare soluzioni alternative per i propri acquisti.



Lo scorso anno, oltre 10 milioni di italiani hanno scelto di affidarsi al web per programmare la spesa, ricercare prodotti in promozione e risparmiare sugli acquisti quotidiani. Un vero e proprio boom che ha avuto il suo picco a ridosso delle festività natalizie, quando la rete ha accolto oltre un terzo delle ricerche di offerte generate in tutto l’anno (dati TamTamOfferte).



E’ esploso così il fenomeno dell’info-commerce, e cioè la ricerca di informazioni online su caratteristiche e prezzo di un prodotto prima di acquistarlo in un negozio tradizionale. I consumatori italiani faticano a superare la storica diffidenza per l’e-commerce, ma lo scorso anno ben il 94% degli utenti di internet ha praticato abitualmente l’info-commerce per orientarsi all’acquisto, con tre utenti su dieci che preferiscono informarsi tramite cellulare (dati ContactLab 2012).



Lo strumento principe dell’info-commerce sono i “customer care portal”, siti internet specializzati nel guidare i consumatori alla ricerca dei prezzi più convenienti nella propria città. Spesso si tratta di semplici aggregatori di volantini, in alcuni casi di veri strumenti che consentono di effettuare ricerche relative a tutte le categorie merceologiche, così impegnative da scovare tramite i canali tradizionali.



«L’obiettivo è quello di diffondere e sviluppare la cultura del risparmio online, rendendo ogni prodotto estremamente accessibile – spiega Arcangelo Di Cienzo, amministratore di TamTamOfferte, il primo servizio italiano di ricerca di prodotti in promozione – Il valore aggiunto del nostro portale risiede nella semplicità di utilizzo e negli avanzati strumenti di ricerca in grado di rintracciare le offerte sia in base al fornitore o al punto vendita, sia al singolo prodotto o servizio desiderato. Le offerte promozionali, inoltre, sono classificate per durata, prezzo di listino, relativo sconto e disponibilità in termini di pezzi».



Un prodotto entra in offerta speciale quando, per motivi straordinari (scelte promozionali del rivenditore, stock di prodotti acquistati dal fornitore a prezzi particolarmente bassi, rimanenze di magazzino, etc.) viene venduto ad un prezzo notevolmente inferiore allo standard. Questo fattore le trasforma inevitabilmente in occasioni imperdibili per i virtuosi del portafogli. E’ proprio la difficoltà per i consumatori a orientarsi tra gli oltre 12 miliardi di volantini diffusi ogni anno nel nostro Paese che spinge sempre più italiani a scegliere strumenti sviluppati da professionisti del settore.



«La sperimentazione, partita sei anni fa, si è concretizzata all’inizio del 2011 con il sito Tamtamofferte.com – racconta Arcangelo Di Cienzo – Da allora il portale è cresciuto fino a raccogliere informazioni su oltre 5mila prodotti e sviluppare servizi innovativi, come la possibilità di stilare speciali liste della spesa per agevolare gli acquisti e un sistema di email alert per avvisare tramite mail quando il prodotto torna in offerta o è disponibile nei negozi. Accorgimenti che, secondo uno studio statistico, sono capaci di tagliare il conto della spesa fino a 3mila euro in un anno, dal 20 al 60% sugli alimentari e dal 10 al 50% sugli altri prodotti».

Gran parte del successo dei customer care portal, infine, deriva da specifiche e sempre più evolute app per smartphone. Programmi che, grazie alla geolocalizzazione e alle mappe sui cellulari, segnalano agli utenti i prodotti in offerta nei negozi della propria città. Un utente su sette, ad esempio, accede al sito TamTamOfferte tramite l’applicazione dedicata che segnala agli utenti i prodotti in offerta nei negozi della propria città fino ad un raggio di 50 km e consente di tracciare la via più breve per raggiungerli, consultare orari e giorni di apertura e chiamare il negozio.