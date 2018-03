Olimpiadi Londra, occhio ai biglietti falsi in vendita on line

LONDRA. Ieri si sono aperti i giochi olimpici di Londra ma è allerta per il pericolo di vendita di falsi biglietti.

Gli uffici di polizia del Regno Unito hanno segnalato i nomi di alcuni siti web fraudolenti che effettuano la vendita on-line di biglietti. Si tratta di euroteam.net, tixnet.com, olimpicticket.info, euroteam.info, euroteamtickets.com, 2012tickets.org, londonsummergames.net, londonsummergames.org, euroteam.travel, worldticketservice.net. Meglio stare alla larga da questi portali se non si vogliono perdere i propri soldi e restare senza ticket.



Ma anche chi decide di arrivare a Londra senza biglietti in tasca deve fare attenzione. Nei giorni scorsi, infatti, Scotland Yard ha arrestato 200 persone che vendevano falsi "pacchetti" comprensivi di soggiorno e biglietti per assistere alle gare. Gli organizzatori consigliano di rivolgersi solo alle rivendite autorizzate.

Nei mesi scorsi una inchiesta svolta dai giornalisti dell'emittente britannica BBC aveva fatto emergere una truffa che sarebbe stata perpetrata anche attraverso gli annunci pubblicitari pubblicati in Rete tramite il canale AdWords di Google. Il raggiro avrebbe riguardato la vendita di alcuni prodotti commercializzati illegalmente. Tra questi anche biglietti fasulli per seguire le gare.