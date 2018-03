Contatti, Pdn cresce ancora: +4% di lettori a marzo

PDNLAND. Nel mese di marzo i contatti totali registrati al quotidiano sono stati 475.264, +4% rispetto al mese di febbraio, e 189.441 visitatoi unici assoluti (+10,70%).

Crescono anche le nuove visite (28% del totale e +4,42% rispetto al mese di febbraio). Le pagine visualizzate negli ultimi 30 giorni sono sono state 1,8 milioni (+1,50%) per una media di 4,7 pagine viste a visita.

E' un dato questo molto importante perché indica la profondità della visita e l’interesse dei lettori a leggere più cose, più articoli. Lo testimonia il fatto che il tempo medio trascorso sul sito è davvero altissimo e si attesta su una media di 3 minuti e 24 secondi per visita.

I numeri dunque testimoniano che Pdn non è un sito da toccata e fuga, e non è un sito dove magari si capita per caso e per sbaglio provenienti da un motore di ricerca. Ottima, e ci inorgoglisce, la fedeltà visitatori: 65mila persone (dei contatti totali) hanno visitato Pdn più di 200 volte nell'arco del mese, 36 mila da 100 a 200 volte, altri 37 mila da 50 a 100 volte, altri 37 mila da 26 a 50 volte.

Uno zoccolo duro che resiste al tempo, anzi si consolida sempre più. E mentre su Facebook abbiamo toccato 10.200 amici PrimaDaNoi.it aumenta il suo bacino d'utenza anche all'estero e nel mese di marzo è stato consultato in 135 paesi diversi. Sempre negli ultimi 30 giorni è stato registrato un +2.750% di visite dalla Città del Vaticano, un +27% dalla Svizzera, +47% dall'Australia, +181% dalla Cina, +205% dal Pakistan, +131% Giappone, +1400% Vietnam e un +650% dalle Mauritius.

Tutti i dati sono forniti da Google Analytics, ente terzo al quotidiano, che li rende pubblici e verificabili da parte di tutti.

01/04/2011 12.15