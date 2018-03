Internet. Assange batte tutti: è lui il più potente della rete

MONDO. «The geeks have inherited the earth!» ovvero «gli 'smanettoni' hanno ereditato la Terra!».

E’ questo il titolo di Newsweek e Daily Beast che hanno compilato la classifica delle personalità «più potenti della Rete».

Per stilare la graduatoria si sono analizzati tre criteri: capacità di presa sul pubblico, impatto e innovazione. In assoluto, il "più potente" è risultato il fondatore di Wikileaks, Julian Assange (primo anche nella categoria "rivoluzionari").

Prima degli "opinionisti" e numero 5 in assoluto è risultata invece la giornalista Arianna Huffington. Al primo posto c’è invece Ezra Klein, del Washinghton post.

Tra i "visionari", uomini e donne che più di altri incarnano alla perfezione lo spirito della Silicon Valley, il numero 1 è il fondatore e ceo di Amazon, Jeffrey Bezos.

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, anche lui un ''visionario", deve accontentarsi del terzo posto nella categoria, preceduto dal cofondatore di Google, Lawrence Page. Al quarto posto Reed Hastings ceo di Netflix seguito da Ben Silberman, fondatore di Pinterest.

Riconoscimento "alla carriera" per il cofondatore di Microsoft, Bill Gates.

Premio alla carriera nella categoria "evangelisti" anche per il cofondatore di Apple, Steve Jobs, scomparso a ottobre dello scorso anno.

Il cofondatore di Twitter, Evan Williams, risulta invece primo nella categoria delle "personalità". Al quinto posto c’è invece Chad Hurley, cofondatore di You Tube e al decimo Lady Gaga. Premio alla carriera al blogger Perez Hilton.

Nella classifica dei 100 più potenti della Rete, compaiono diversi nomi di blogger e attivisti che hanno acceso le scintille della Primavera Araba, come l'ex manager di Google, l'egiziano Wael Ghonim. Poco rappresentati, invece, gli europei. Grande assente, Beppe Grillo, che comunque vanta uno dei blog in assoluto più visitati della Rete.

* LA CLASSIFICA