Ebay.it: sono le posate gli oggetti più comprati dagli abruzzesi

MILANO. EBay.it e' la vetrina virtuale piu' grande in Italia, con oltre 8 milioni di visitatori al mese.

Un ruolo importante nell'economia del Paese, oltre che un osservatorio privilegiato rispetto alle abitudini di consumo dei nostri connazionali, che ha permesso di delineare la mappa degli acquisti online evidenziando le peculiarita' di ogni regione rispetto alla media nazionale.

Con oltre 6.700 categorie merceologiche disponibili, l'indagine interna di eBay.it ha analizzato gli acquisti entrando nello specifico di ogni categoria, ed ha confermato il trend ormai consolidato di acquisti via web, che vede la tecnologia al primo posto (un oggetto tech acquistato su eBay.it ogni 3 secondi) con cellulari, smartphone e relativi accessori in testa. Guardando pero' ai dati d'acquisto che caratterizzano di piu' ogni regione rispetto alla media nazionale, l'Italia si divide in diverse passioni, a volte anche inaspettate. Ecco quelle abruzzesi.

L'Abruzzo si posiziona nella seconda meta' della classifica delle regioni italiane sia per oggetti acquistati (15° posto, dopo le Marche e prima dell'Umbria), che per euro spesi su eBay.it (14° posto, dopo Friuli Venezia Giulia e prima delle Marche). Rispetto alle province della regione, e' Chieti ad essere la piu' attiva su eBay.it, seguita da L'Aquila e Teramo. Pescara chiude la classifica regionale. Guardando a cosa gli abruzzesi comprano piu' rispetto ai loro connazionali, si evidenzia una regione popolata da "delle buone forchette": risultano infatti le posate gli oggetti piu' comprati in Abruzzo rispetto alle altre regioni.

Altri acquisti importanti, per gli abruzzesi su eBay.it, sono i fumetti Tex di Bonelli. Per quanto riguarda i prodotti maggiormente comprati in assoluto in questa regione, i cellulari e i loro accessori guidano la classifica. Un altro settore per il quale gli abruzzesi fanno follie e' quello dell'abbigliamento. In questo caso sono sorprendentemente gli uomini a superare le donne nella classifica degli oggetti piu' acquistati: al terzo posto infatti, dopo cellulari e elettronica, troviamo in Abruzzo l'abbigliamento per uomo, con un capo venduto ogni 35 minuti.

«L'analisi dei consumi degli italiani realizzata da eBay.itm fornisce risultati curiosi sui trend dell'ecommerce in Italia. La passione dei nostri connazionali per gli smartphone e gli apparecchi mobile emersa dall'osservatorio rispecchia anche il boom dell'ecommerce che sta vivendo il nostro paese - afferma Eleonora Gandini, portavoce di eBay.it - Si pensi che su eBay, solo in Italia, viene effettuata una transazione via mobile ogni 34 secondi: un'ulteriore conferma che agli italiani piace fare shopping sempre e ovunque si trovino»