Calcio, per i malati di Euro 12 giochi e applicazioni sul pc

INTERNET. Per chi non si accontenta di vedere gli Europei 2012 in televisione può giocare on line con programmi gratuiti e scendere direttamente in campo con una propria formazione.

Ma Chrome, il browser di Google ne ha studiate veramente tante per accontentare i tifosi che amano il pallone e ha sviluppato una serie di applicazioni gratuite e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

C’è ad esempio Uefa Euro 2012™ By Carlsberg, una applicazione gratuita con tutte le caratteristiche che qualsiasi ‘malato’ di calcio potrebbe desiderare: commenti in diretta, notizie internazionali, schemi, risultati, profilo di giocatori e squadre, e molto altro.

365Scores, invece, offre notizie e notifiche in tempo reale relative alla squadra del cuore. E se il calcio non è abbastanza si può seguire anche il basket, il tennis e l’hockey. Se cercate risultati e partite in un solo posto, allora c’è Are you watching this: video, notizie e molto altro per la vostra sete di calcio.

Se la partita la volete giocare c’è Striker Manager: perché non provare questo entusiasmante game multiplayer? Gestite la vostra squadra e portatela alla vittoria.

Soccer Shoot Out si contenta invece sui calci di rigore? Siate voi a tirarlo con questo gioco a modalità single player o due giocatori. Football Star valuta se siete vere stelle del calcio. Unitevi alla vostra squadra preferita e giocate le vostre partite. Oppure calatevi nella parte del commentatore sportivo o dell’allenatore.

Per seguire le partite in diretta dal pc, invece, c’è ‘Sporee - Risultati di calcio dal vivo’ : aggiornamenti automatici anche quando il browser è spento. Infine una applicazione comoda per chi guarda le partite in ufficio: c’è Panic Button: state per entrare in sala riunioni ma non volete perdere tutte le vostre applicazioni sportive aperte? Nascondete tutte le schede di Chrome aperte con un semplice clic e recuperatele poi quando volete.