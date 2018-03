Mozilla pensa ai più poveri: «smartphone economici per tutti»

BRASILE. Bisognerà attendere ancora un po’ ma forse ne vale la pena.

Nel 2013 Mozilla lancerà smartphone economici alla portata di tutte le tasche.

Il lancio sul mercato avverrà in Brasile dove l' operatore sudamericano Telefonica Digital sarà il primo a distribuire dispositivi economici.

Si dice che la prima comparsa sul mercato potrebbe avvenire addirittura prima, nel secondo trimestre del 2012.

Il sistema di Mozilla si chiama Boot-to-Gecko (B2G) ed è un progetto completamente “open” per smartphone e tablet che si affida esclusivamente a tecnologie Web (HTML5, CSS). E’ proprio questo che lo rende competitivo in termini di prezzi.

Grazie all’ interfaccia creata da Mozilla,costruita interamente con html e JavaScript, i produttori hardware avranno comunque la possibilità di personalizzare l’aspetto del telefono fin nei minimi dettagli. I display avranno icone della applicazioni disposte a griglia, su più schermate, e la classica barra di notifica posta nella parte superiore del display.

Secondo il portavoce dell'operatore brasiliano ci si aspetta un vero e proprio boom di vendite visto che si punterà sulla fascia bassa di mercato con prezzi popolari dei cellulari potenziati, i cosiddetti feature-phone, per questa prima tornata di dispositivi Boot-to-Gecko.