Arriva “Se morissi” come fare testamento su Facebook

INTERNET. C’ è anche un modo tecnologico per morire. Si chiama “If I die” (se morissi) ed è il nuovo servizio di Facebook che permette all’utente di postare un messaggio, un video o un testamento prima di passare a nuova vita.

La trovata dal gusto dark è per ora solo nella versione inglese ma si può scaricare, seguendo passo passo le indicazioni.

«If I die… what will you leave behind (se morissi..Cosa ti lasceresti alle spalle?)»

E’ la domanda del video di presentazione del servizio.



La nuova app è un necrologio virtuale, uno spazio in cui l’utente, ignaro del proprio destino può esprimere le sue ultime volontà perché, dice il video «death is behind the corner (la morte è sempre dietro l’angolo)».

Veniamo al lato pratico. Dopo aver confermato l’applicazione, l’utente entra nella pagina. Potrà lasciare un video-messaggio di commiato grazie alla funzione leave a video message o un messaggio di testo (leave a text message). Poi dovrà scegliere 3 o più trustees (amici fidati) che riceveranno l’onere e l’onore di confermare l’avvenuta morte dell’utente. Solo dopo la conferma di avvenuta morte da parte dei trustees il contenuto sarà pubblicabile.

Fino ad allora nessuno potrà vedere il messaggio o il video. E’ possibile postare un solo contenuto modificabile in qualsiasi momento. Il video non deve superare i 5 minuti di tempo.



m.b.