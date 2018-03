Dennis House e la svolta nelle ricerche: trovato un parente a Pescara

ENGLISH VERSION. *DENNIS HOUSE AND THE TURNING POINT: A RELATIVE FOUND IN PESCARA.

ABRUZZO. «Non vedo l’ora di mettermi in contatto con lui». Con queste parole Dennis House esprime il suo entusiasmo alla notizia di un parente ritrovato. Dopo una lunga ricerca presso l’ufficio anagrafe di Alanno, terra d’origine dell’anchorman americano, qualcosa si è mosso. Infatti, grazie alla disponibilità del sindaco di Alanno, Enisio Tocco, PrimaDaNoi.it è riuscita a ricomporre i tasselli mancanti dell’albero genealogico della famiglia di Dennis House: i Chiulli.

Risultato? Abbiamo ritrovato un parente del giornalista, Silvio Odoardi, la cui nonna risulterebbe essere la sorella del bisnonno di Dennis, Paolo Chiulli, emigrato a Boston nel lontano 1911.

«Conosco poco dei miei avi», aveva detto Dennis House la prima volta a PrimaDaNoi.it qualche settimana fa all’inizio di questa avventura, nella speranza che il nostro giornale potesse aiutarlo nella ricerca dei suoi congiunti.

Ci aveva fornito notizie frammentarie ed imprecise sui suoi avi di Alanno. Partendo da questa base, però, abbiamo ottenuto qualche risultato. Dopo la pubblicazione del primo articolo sulla vicenda, molte persone hanno contattato Dennis dichiarandosi parenti ed aggiungendo nuovi dettagli alla storia. Il giornalista americano, visti i risultati positivi, ha pensato di creare un nuovo gruppo Facebook “Chiulli family of Alanno” (la famiglia Chiulli di Alanno) con l’obiettivo di raccogliere nuove informazioni.

Proprio grazie al social network, infatti, Dennis ha appreso elementi in più, come il motivo che probabilmente spinse il suo bisnonno Paolo ad emigrare a Boston.

«Paolo Chiulli», afferma Dennis, «sarebbe fuggito da Alanno in seguito ad una rissa con le forze dell’ordine». Anche se, queste notizie, sono ancora da verificare. Ciò che Dennis sapeva con certezza erano pochi nomi e date sui Chiulli. Proprio da questo quadro impreciso sono partite le nostre ricerche. Dennis sapeva di un certo Antonio Chiulli, sposato con Maria Ciarocca da cui ebbe un figlio Crescenzo Chiulli (trisavolo di Dennis). Crescenzo, a sua volta sposò Maria Giustina Ciarocca (figlia di Giuseppe Ciarocca e Carmela Angelini) il 6 Luglio 1871 e vissero in via Collegrande 22. Dal matrimonio nacquero sei figli:

1. Gennaro Chiulli (6 luglio 1872 Alanno)

2. Giulia Chiulli (19 maggio 1876 Alanno)

3. Giuseppina Chiulli (21 aprile 1882 Alanno)

4. Maria Chiulli (7 ottobre 1873 Alanno)

5. Anna Domenica Chiulli (15 febbraio 1885 Alanno)

6. Paolo Chiulli 25 gennaio 1879 Alanno ( bisnonno di Dennis House ed emigrato a Boston tra il 1910/1911)

Il sindaco di Alanno, Enisio Tocco, si era impegnato a ricercare negli archivi altre notizie e la promessa è stata mantenuta: infatti non solo l’ufficio anagrafe ci ha fornito i nomi, date di nascita e gli spostamenti di altri membri della famiglia Chiulli ma grazie a queste preziose informazioni abbiamo rintracciato un cugino di Dennis, Silvio Odoardi. Quest’ultimo, nato ad Alanno nel 1942 e residente a Pescara dal 1963, sarebbe lui il nipote di Anna Domenica Chiulli, a sua volta sorella del bisnonno di Dennis, Paolo Chiulli.

Insomma grazie ai documenti del Comune e a qualche buona segnalazione tutta la discendenza della famiglia di Dennis è stata ricostruita dal 1800 ad oggi.

Analizzando i dati sulla famiglia Chiulli, è balzato all’occhio Silvio Odoardi che, in base alla data di nascita, poteva essere un parente vivente e rintracciabile. Così è stato: la prima persona con cui abbiamo avuto modo di parlare, è stata Mariagrazia, figlia di Silvio, che da subito si mostrata entusiasta dell’esistenza del parente d’oltreoceano.

Stessa reazione quella di Silvio che non ha nascosto il suo vivo interesse nel ripercorrere la storia della sua famiglia.

«Mia nonna Anna Domenica mi parlava sempre di un certo Crescenzo ma nella mia mente non ricordavo chi fosse», ha detto a PrimaDaNoi.it, «è sempre un piacere ritrovare qualche parente lontano. Pensi che io stesso mi sono messo alla ricerca di mio padre, morto in Germania, durante la seconda guerra mondiale e sono riuscito a trovare la sua tomba».

E alla domanda se fosse interessato a mettersi in contatto con Dennis, ha risposto senza esitazione:«certamente, spero di sentirlo presto».

Dunque “missione” compiuta.

Marirosa Barbieri 07/03/2011 9.02

[pagebreak]

DENNIS HOUSE AND THE TURNING POINT: A RELATIVE FOUND IN PESCARA.

ABRUZZO «I cannot wait to email him», Dennis House expressed his happiness this way while knowing a new relative had been found. After a long search in Alanno, thanks to the help of the mayor Enisio Tocco, PrimaDaNoi.it added new informations and details to Dennis’ family tree: Chiulli. The most important result is that we finally found a new relative: Silvio Odoardi, whose grandmother was Dennis’ great grandfather’s sister.

«I know a little of my relatives from Alanno» Dennis House said PrimaDaNoi when he contacted us in the hope to find his Italian roots. After we wrote an article describing his family tree, lots of people contacted Dennis affirming they were relatives and adding interesting details to the story. Therefore the American anchorman started a facebook group named “Chiulli family of Alanno” in order to collect more informations. Thanks to facebook Dennis knew why his great grandfather Paolo Chiulli emigrated to Boston.«Paolo Chiulli» Dennis says «would have left Alanno after being involved in a brawl with the police». These info are to confirm. What we surely know about Chiulli from Alanno is that:

Crescenzo Chiulli (Dennis’ great great grandfather) married Maria Giustina Ciarocca on 6 July 1871 in Alanno.

They had 6 children:

1. Gennaro Chiulli b. 6 July 1872 Alanno

2. Giulia Chiulli b.19 May 1876 Alanno

3. Giuseppina Chiulli b. 21 April 1882 Alanno

4. Maria Chiulli b. 7 october1873 Alanno

5. Anna Domenica Chiulli b.15 February 1885 Alanno

6. Paolo Chiulli b. 25 January 1879 Alanno

Enisio Tocco, mayor of Alanno agreed to help us in searching Denni’s relatives. He maintained his promise: in fact thanks to the records, we discovered a relative of Dennis, Silvio Odoardi who was born in Alanno on 24 october 1942 and moved to Pescara on 20 April 1963. Finally we could rebuild the story of Chiulli from 1800 until our days. The descendant who impressioned us was Silvio Odoardi because he could be the only relative still alive. We called him and the first person we talked to was his daughter Mariagrazia who was very happy to know of Dennis. Silvio behaved the same «My grandmother Anna Domenica talked me a lot about Crescenzo but I can’t remember who he was» he said and continued« It is nice to meet a relative you don’t know. I looked for my father’s grave (He died in Germany during the Second World War) and I finally found it». When asked if happy to contact Dennis, he answered «Of course. I can’t wait ».

In few words: mission accomplished!

Marirosa Barbieri 3/7/2011