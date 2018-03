Nove anni fa la tragedia del 'Nine eleven'

NEW YORK. Sono passati nove anni dal quel giorno che davvero ha cambiato il corso della storia.

Lo si disse immediatamente e lo si può maggiormente confermare oggi dopo nove anni di lunghi silenzi e di misteri non fugati, di guerre infinite per esportare una democrazia che non si vede ancora. Si vedono invece le ferite immense lasciate nei Paesi “occupati” con migliaia di civili morti ma anche negli Usa che è stato il paese con le maggiori perdite di militari.

Anche questo è l’11 settembre: una guerra al terrorismo generata con il sospetto degli interessi economici e del controllo delle riserve petrolifere ma anche la storia dell’uomo più ricercato al mondo per aver fatto la cosa più incredibile e tragica che sfugge ancora immerso nell’oblio. Dov’è Osama Bin Laden e soprattutto come è possibile che non sia stato ancora trovato? E’ solo uno dei tanti misteri che si aggiunge al mucchio.

Si sono affievolite, ed il tempo ha avuto la meglio, invece, le polemiche che per anni sono andate avanti tra gli oppositori (cosiddetti complottisti) ed i sostenitori quasi sempre interessati della versione ufficiale. Sono stati prodotti migliaia di libri e centinaia di film inchieste, documentari più o meno attendibili, più o meno convincenti, tutti con la voglia di fare domande su mille aspetti e incongruenze. Qualche risposta è stata data ma in alcuni casi ha contribuito solo ad aprire nuovi scenari di dubbi e misteri.

E’ possibile che tre persone che si siedono per la prima volta ai comandi di un aereo di linea riescano a schiantarsi contro tre obiettivi precisi? Era proprio così naturale che entrambi le torri crollassero in quel modo? Un aereo che si schianta contro un edificio si disintegra? Era davvero inevitabile questa immensa tragedia oppure era possibile utilizzare le informazioni che gli Usa avevano in maniera migliore? Se davvero di complotto gigantesco si è trattato come è possibile mantenere un segreto per così lungo tempo? Sulla pagina ufficiale di Wikipedia non mancano relazioni e interessanti risposte. Un'altra ricostruzione degna di nota è quella del sito Luogocomune.net.

La verità è fondamentale per una democrazia e quella sull’11 settembre lo è ancora di più perché interessa il mondo intero ed il suo futuro cambiato per sempre.

11/09/2010 12.01

