Dennis Chiulli House, l’anchorman americano che cerca le sue origini abruzzesi

ABRUZZO. Un giornalista e conduttore tv, due Paesi, Stati Uniti ed Italia, in mezzo 140 anni di storia.

Dennis Chiulli House, questo il nome del giornalista americano, è alla ricerca delle sue origini abruzzesi. Risalirebbero a circa 140 anni fa, 1871, le notizie che il volto noto della tv americana ha del suo trisavolo Crescenzo Chiulli di Alanno. Ora Dennis spera di conoscere e riabbracciare i suoi parenti, magari i cugini, per rivivere con loro il suo ritorno alle origini.

Dennis è nato e cresciuto a Norwood, nel Massachussets, fino all’età di 17 anni per poi trasferirsi, dopo il college, ad Hartford in Connecticut dove tuttora vive con la moglie ed i figli.

Approdato al giornalismo televisivo come moderatore di talk shows, Dennis diventa il volto noto di Eyewitness New, notiziario numero uno del Connecticut, e conduttore di “Face the State”, programma di approfondimento politico. Vincitore di un Emmy, il più importante premio televisivo a livello internazionale, Dennis House ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali. L’Hartford magazine lo definisce «una delle personalità più influenti della città sia nel campo professionale che in quello sociale».

Il giornalista americano si è occupato di importanti eventi politici come la visita del pontefice Giovanni Paolo II negli Stati Uniti nel 1995, la morte di John F. Kennedy jr. nel 1999 e la convention dei democratici nel 2000. Ha seguito, in Italia, nel 2002, la conferenza internazionale vaticana sugli abusi sessuali e, due anni dopo, i funerali di Giovanni Paolo II.

«Sono instancabile, onesto e perfezionista», dice a PrimaDaNoi.it rispondendo alle nostre domande con estrema disponibilità: «in privato sono lo stesso personaggio che si vede in Tv. Non sono cambiato come persona. Sì, sono senza dubbio fortunato per il lavoro che ho, ma non sono migliore di nessun altro».

Che cosa ama della sua professione?

«Adoro incontrare e conoscere nuove persone» e non nasconde il desiderio che un giorno “queste nuove persone” possano essere proprio i suoi parenti abruzzesi.

CRESCENZO CHIULLI

«“Coloro che non hanno riguardo per i propri antenati non possono averne per i propri posteri”, così diceva Edmund Burke», racconta Dennis, che interpreta alla lettera questa frase, «mia figlia sembra una ragazza italiana e mio figlio si chiama Crescenzo; porta lo stesso nome di mio nonno Crescenzo Chiulli. Anche il mio trisavolo si chiamava Crescenzo. Il mio prossimo viaggio in Italia sarà ad Alanno, la mia terra d’origine».

Alanno, oggi 3.666 anime in provincia di Pescara, è il posto che ha dato i natali alla famiglia di Dennis. Dalle informazioni che lui ci ha fornito siamo stati in grado di ricostruire alcune parti della storia della famiglia Chiulli.

Nel 1871 il suo trisavolo Crescenzo Chiulli, ventiduenne, avrebbe sposato Maria Giustina Ciarocca, figlia di Giuseppe Ciarocca e Carmela Angelini. I due avrebbero vissuto ad Alanno in via Colle grande 22 ed avrebbero avuto sei figli: Gennaro, Giuseppina, Maria, Giulia, Anna Domenica e Paolo, quest’ultimo il bisnonno di Dennis.

Paolo Chiulli emigrò a Boston dove sposò Maria Petrucci Mazzocca da cui ebbe Crescenzo, Angelina, Alberto e Lucia. La madre di Dennis, figlia di Crescenzo, non conosceva molto delle sue origini italiane, come ci spiega lo stesso Dennis: «mio nonno morì quando mia madre aveva soli 12 anni perciò lei non seppe molto».

I parenti di Dennis sarebbero da rintracciare tra i discendenti di Gennaro, Giuseppina, Maria, Giulia ed Anna Domenica: gli unici Chiulli rimasti ad Alanno. Le ricerche del giornalista americano si sono concentrate in questi anni tra Alanno e Cugnoli, dove vivono molti abitanti con il cognome Chiulli.

Pochi i risultati ottenuti da Dennis, che però non perde la speranza e continua a chiedere aiuto sia ai media americani che a PrimaDaNoi.it.

«Mi auguro che chiunque sappia qualcosa, a Cugnoli o ad Alanno si faccia vivo» è l’auspicio di Dennis House, che un giorno spera di poter scrivere un libro su questa storia, magari a lieto fine. Alla domanda su quali siano i suoi progetti futuri, il giornalista americano risponde: «Bella domanda! Al momento sono molto felice, ma non escludo nuove opportunità. Chissà, potrei trasferirmi in Italia e lavorare lì».

O magari nel futuro di Dennis House ci saranno molte vacanze estive passate ad Alanno con la sua nuova vecchia famiglia.

Marirosa Barbieri 19/2/2011

Dennis Chiulli House: the American anchorman looking for his relatives in Abruzzo. USA. A very skilled journalist and anchorman, two distant countries: USA and Italy and 140 years in the middle. Dennis Chiulli House is a newsbroadcast from Connecticut looking for his Italian origins. The informations he got about the story of his ancestors date back to 1871, about 140 years ago, when his great great grandfather Crescenzo Chiulli lived in Alanno, a little town in Abruzzo. Dennis looks forward to seeing his italian relatives, maybe cousins, in order to live back to the roots. Dennis House was born and raised in Norwood, Massachussets, until the age of 17. After attending the college, he moved to Hartford the city he has been living since 18 years, with his family. He works as an anchorman in Eyewitness News Connecticut number one news broadcast and he is also host of Face the State, a popular political show. Though Dennis is an Emmy awardwinning journalist, he looks a very common man. He covered important political events such as the USA visit of Pope John Paul II in 1995, the death of John F. Kennedy junior in 1999 and the historic sex abuse meeting between the cardinals of America and Pope John Paul II in 2002. Two years later he reported the funeral of Pope John Paul II.

«Hardworking, honest and caring», Dennis describes himself this way to PrimaDaNoi.it. In spite of his success he affirms: «I believe the Dennis House you see on TV is the same as you meet in person. I haven’t changed much as a person. I look at myself as blessed to have my job, but I’m no better than anyone else». When asked what the aspect he likes most of his job, he answered «I love meeting new people». We guess the new people he would like to meet one day are his Italian relatives from Alanno. ”Those who have no regard for their ancestors cannot have for their posterity". These words belong to Edmund Burke and Dennis House seems to better interpret them. In fact he is very proud of his Italian origins as it emerges from his words: «My daughter looks more Italian than my son, but his middle name is Crescenzo, after my grandfather Crescenzo Chiulli. My great great grandfather was also named Crescenzo Chiulli, and was born in Alanno. Abruzzo looks beautiful, and it is my ancestral homeland». Dennis provided us the info he got along these years and we tried to collect them. His great great grandfather Crescenzo Chiulli, age 22, born in Alanno, was married to Maria Giustina Ciarocca, the daughter of Giuseppe Ciarocca and Carmela Angelini, also age 22 on 6 July 1871. Crescenzo and his family lived in a house located at via Collegrande 22. Crescenzo and Maria had six children : Gennaro, Maria, Giulia, Paolo,Giuseppina and Anna Domenica. Paolo Chiulli, Dennis’ great grnadfather emigrated from Alanno probably around 1900-1911 and moved to Boston where he married Maria Petrucci Mazzocca. They had four children: Angelina, Lucia , Alberto and Crescenzo (Dennis’ grandfather). Unfortunately Dennis was not told so much about his family since his grandfather died when his mother was only 12, so information was scarce. Despite of lacking news we certainly know that Dennis’italian relatives are the descendants of Gennaro, Maria, Giulia, Giuseppina and Anna Domenica, the Chiulli who remained in Alanno. «I have gone through both American channels and PrimaDaNoi.it to find my Italian relatives and I would definitely write and book and talk about it on television» Dennis says. When asked what his projects for the future are, he answers «Right now I am very happy but I am always open to hearing about new opportunities. Maybe I’ll move to Italy and work there!» Or maybe Dennis’future could be nice holidays in Alanno together with his “new old family”. Marirosa Barbieri 2/19/2011

