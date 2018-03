Facebook: come visualizzare la propria rete di amici

FACEBOOK. Visualizzare la propria rete di amicizie su Facebook ora è possibile.

Pochi strumenti e applicazioni ed il gioco è fatto. I social network come Facebook e Twitter mettono in contatto ogni giorno persone distanti senza però rappresentare visivamente queste relazioni. Da qualche tempo LinkedIn offre l’applicazione InMap un sistema che permette di visualizzare la mappa dei propri contatti professionali: gruppi di colleghi, datori di lavoro.

Per il mondo Facebook sono altri gli strumenti a disposizione per “vedere” l’intreccio delle proprie amicizie. In questo modo si potrà percepire a colpo d’occhio l’intensità della propria rete sociale: gli utenti più attivi, i post e commenti più gettonati, gli opinion leaders, i gruppi. Il tutto a portata “d’occhio”.

Come si fa? Per prima cosa, sarà necessario scaricare un file in formato .gdf, un documento di testo che racchiude le principali informazioni sugli amici: sesso, età, lingua e numero dei post in bacheca. Per scaricare il file, bisogna accedere all’ applicazione Netvizz, scegliere i parametri che più interessano dei nostri contatti e metterli in lista. A questo punto, dopo aver scaricato il file è possibile trasformare i dati in una rappresentazione grafica.

Per fare questo bisogna reperire in rete un software idoneo, come ad esempio Guess o Gephi. Quest’ultimo consente anche di creare grafici particolarmente d’impatto.

Il gioco è fatto: ottenuta la mappa è possibile fare tutte le modifiche desiderate. Ad esempio si può scegliere lo stesso colore per i contatti accomunati da un determinato fattore quale la provenienza geografica, il settore di lavoro o gli interessi e collocarli in un’area precisa della mappa. E’ possibile distinguere determinati amici con segni particolari: cerchi, puntini. Rappresentare alcuni contatti con forme: cerchi, quadrati e far variare la grandezza delle forme in funzione della quantità di messaggi scritti in bacheca o al grado di presenza dell’utente su facebook

m.b. 10/02/2011 10.09