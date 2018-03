Attività commerciali online: ecco gli strumenti per il successo!

ABRUZZO. Social network, cataloghi virtuali e campagne di comunicazione diversificata , sono alcuni degli strumenti che gravitano attorno al mondo del commercio elettronico.

L’e-commerce sta diventando un’attività sempre più diffusa e praticata, per i vantaggi che essa comporta sia agli imprenditori che ai consumatori. Convenienza economica e comodità negli acquisti direttamente da casa, sono alcune dei motivi del successo di questa realtà. Aprire un’attività online che sopravviva alla concorrenza diventa sempre più difficile se non vi è una politica di marketing tesa ad attirare i consumatori e quindi i profitti.

Secondo i dati riportati dalla Zippycart , azienda e-commerce, alle origini del successo delle attività online vi sarebbe una studiata e consolidata strategia di comunicazione basata su strumenti precisi.

KEYWORDS. La scelta di un linguaggio diretto ed efficace, in grado di attirare la categoria di consumatori cui il prodotto si rivolge è il primo step per il successo dell’e-commerce.

«Ad esempio», suggerisce il team di ricercatori Zippycart, «se il proprio negozio online vende tv ad alta definizione allora , occorrerà trovare il termine, in grado di sintetizzare il prodotto in modo efficace, ma allo stesso tempo di incuriosire ed attirare i destinatari. Nel caso in questione, trattandosi di tv, il bacino di consumatori è esteso ed un’espressione come: “il cinema a casa tua” potrebbe incentivare all’acquisto». Esistono motori di ricerca per cercare lo slogan adatto. C’è per esempio il servizio di Google denominato “keyword tool”, ad esempio, con il quale è possibile trovare una vasta gamma di parole adeguate al target della propria attività. Inoltre, esso consente di conoscere anche il volume di traffico, cioè l’afflusso di utenti previsto. Un altro strumento di ricerca è Spyfu che permette persino di ottenere informazioni sulla concorrenza , incluse le strategie di comunicazione che hanno portato al successo dei competitors.

CATALOGHI VIRTUALI. La gaebler.com, una società di marketing americana, suggerisce , come strumento di successo per un attività online, l’utilizzo di cataloghi virtuali. Simili ai cataloghi di posta elettronica, quelli virtuali mostrano foto e informazioni sui prodotti fornendo linee guida su come effettuare ordini.

LINKS. Un altro modo per aumentare il traffico di utenza della propria attività online è quello di segnalare la propria azienda in siti che vendono prodotti complementari e non concorrenti. Un altro vantaggio derivante dai links è dato dalla visibilità. Maggiori sono i collegamenti al proprio sito web, migliore sarà la posizione del sito nei risultati dei motori di ricerca.

SOCIAL NETWORKS . Raggiungere i consumatori, interagire con loro e rispondere alle richieste è una componente determinante per il successo di un’attività online. Sempre più utilizzati sono infatti i socialnetworks. Un esempio è fornito da Amazon.it, piattaforma e-commerce che dispone di un sistema mobile. Gli utenti possono usare gli smartphones per consultare, in diretta, gli oggetti che trovano nei negozi, effettuando in tempo reale comparazioni sui prezzi.

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE DIVERSIFICATE. Da un’indagine condotta da Netcomm, il consorzio del commercio elettronico Italiano, insieme all’Università Bocconi e a GfK Eurisiko emerge l’importanza di una comunicazione marketing diversificata. Stando alle indagini, una numerosa categoria di utenti, il 90% degli intervistati, i cosiddetti utenti business che effettuano compravendite private o aziendali online, si dice favorevole all’ e-commerce per comodità negli acquisti e convenienza economica. Il restante 10% si dichiara contrario all’e-commerce nutrendo riserve soprattutto verso i sistemi di pagamento online. Inoltre, è rilevante notare che questi potenziali consumatori sono abituali frequentatori della Rete. Da ciò si evince l’importanza di una strategia di comunicazione diversificata ai fini del successo di un’ attività commerciale online, così da ridurne i rischi e riuscire a centrare i diversi target.

m.b. 22/01/2011 11.29