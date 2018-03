Google, le parole più cercate nel 2010: Facebook, Sara Scazzi e Bunga bunga

GOOGLELAND. Come ogni anno Google fornisce la Google Zeitgeist, lo "spirito dei tempi", gli interessi espressi dagli italiani attraverso le ricerche effettuate su Google.it nel corso degli ultimi 12 mesi.

Guardando la vetta di questa rassegna, si direbbe che anche per il 2010 la componente sociale di Internet spicchi tra tutte con Facebook, YouTube e new entry, come Chatroulette. Parallelamente emerge anche un interesse crescente per il mondo dei contenuti video, espresso ad esempio dalla crescente domanda di streaming in rete.

Ci sono poi temi di cronaca, costume e attualità (spicca ad esempio Sara Scazzi, Pietro Taricone e Sandra Mondaini, entrambi morti quest'anno), a testimonianza del fatto che Internet é oggi una componente radicata tra le nostre abitudini quotidiane.

«Siamo consapevoli», dicono da Google Italia, «che lo Zeitgeist non sia uno strumento statistico inconfuntabile, ma una finestra che ci permette di confrontarci con i nostri interessi attraverso la rete»



Le parole più cercate in assoluto:

1. facebook

2. youtube

3. libero

4. meteo

5. giochi

6. streaming

7. google

8. yahoo

9. corriere

10. alice



I termini di crescente popolarità:

1. chatroulette

2. sarah scazzi

3. stipendi pa

4. waka waka

5. mondiali 2010

6. video mediaset

7. il fatto quotidiano

8. autoscout24

9. megavideo

10. google traduttore



I termini di crescente popolarità cercati tramite cellulari e smartphone

1. ipad

2. pietro taricone

3. waka waka

4. iphone 4

5. mondiali 2010

6. avatar

7. ovi

8. google traduttore

9. sanremo

10. classifica serie a



I personaggi di crescente popolarità

1. justin bieber

2. mauro marin

3. sandra mondaini

4. marco mengoni

5. lady gaga

6. belen rodriguez

7. alessandra amoroso

8. robert pattinson

9. paolo fox

10. maria de filippi



Le ricette

1. cazzilli palermitani

2. casatiello napoletano

3. pasta di zucchero

4. tiramisu alle fragole

5. torta al limone

6. cheesecake

7. chiacchiere

8. polpette di melanzane

9. parmigiana di melanzane

10. frittata al forno



I termini economico-sociali

1. manovra finanziaria 2010

2. maturità 2010

3. stipendi PA

4. modulistica INPS

5. prove invalsi

6. pec

7. agenzia delle entrate

8. gdf

9. servizio civile nazionale

10. sportello immigrati



I termini più cercati associati alla parola “significato”

1. bunga bunga

2. kippah

3. waka waka

4. networking

5. probiviri

6. concussione

7. bischero

8. sarcasmo

9. namasté

10. shoah

10/12/2010 9.44