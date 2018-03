Trasporti, gli abbonamenti Arpa si acquistano on line

ABRUZZO. Acquistare abbonamenti da casa, ad ogni ora e senza file

Gli abbonamenti Arpa mensili ed annuali di tipo nominativo dal 15 novembre 2010 si possono acquistare anche sul sito web aziendale www.arpaonline.it senza alcun aggravio di costo rispetto quello dei titoli di viaggio disponibili in biglietteria. Per l’acquisto in rete occorre disporre della tessera di riconoscimento valida per un anno, in vendita al prezzo di 2,60 euro presso tutte le agenzie di Sistema spa e presso i punti vendita autorizzati.

Coloro che sono già in possesso di una tessera di riconoscimento, emessa dopo il 1° gennaio 2008 e debitamente rinnovata per l’anno in corso, possono procedere all’acquisto seguendo le indicazioni contenute nella sezione del sito web di Arpa Offerte e servizi/abbonamento elettronico-Tpl.

Una volta completata la procedura di acquisto, il cliente riceverà subito per posta elettronica la certificazione di avvenuto pagamento, ed entro quattro giorni per posta raccomandata il titolo di viaggio cartaceo valido per viaggiare.

Dopo il varo del titolo di viaggio elettronico valido per i collegamenti con Roma e con Napoli avvenuto nel 2007, la vendita degli abbonamenti di TPL su Internet completa l’opera di pro-fonda innovazione che ARPA sta mettendo in campo nel trasporto pubblico regionale e na-zionale per servire al meglio la sua clientela.

«L’analisi del trend sull’andamento della vendita su Internet», spiega il presidente Massimo Cirulli, «ci dice che l’aumento del numero degli acquirenti del biglietto elettronico è in crescita costante: da gennaio a maggio 2010 sono 26 mila i passeggeri che hanno fatto ricorso a Internet per viaggiare. Nel 2009 i passeggeri muniti del biglietto elettronico erano 25500, un aumento di circa sei punti percentuali in soli cinque mesi».

Gli abbonamenti in vendita su Internet presentano le stesse caratteristiche dei titoli di viaggio acquistabili in biglietteria: la loro validità coincide con il mese solare, gli abbonamenti annuali per studenti sono validi dal 1° settembre dell’anno di rilascio, il rimborso del loro costo è possibile a condizione che sia richiesto in data anteriore a quella dell’inizio della loro validità.

12/11/2010 18.46