Così cambia la Privacy nel mondo dei social network: decisioni e problemi tra web e informazione

Una per esempio riguarda un sito internet che pubblica un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia. Lo può fare, ha stabilito il garante, ma deve cancellare ed oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Così una associazione si è vista obbligata ad ottemperare le modifiche al documento pubblicato che aveva creato qualche problema con la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell'ordinanza.

L'Autorita' (con un provvedimento di cui e' stato relatore Giuseppe Fortunato) ha cosi' accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un'illecita diffusione di dati «di natura riservata e personale» dovuta alla pubblicazione integrale dell'ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero (non si tratta di diritto di cronaca proprio di testate giornalistiche) da parte della onlus, che puo' esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non piu' coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di la' della finalita' informativa e viola il principio dell'essenzialita' dell'informazione. La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, e' ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l'associazione dovra' rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l'ordinanza e darne comunicazione all'Autorita'.

LE VITTIME DI VIOLENZA SEMPRE TUTELATE (SENZA SCONTI)