Un nuovo portale del ministero per i giovani che vogliono avviare una impresa

ROMA. Per tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono aprire un'impresa.

A loro è dedicato www.giovaneimpresa.it, il portale voluto dal ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, e realizzato con la collaborazione dei giovani imprenditori di Confindustria, Confapi, Cna, Confcommercio e Confagricoltura. Il portale offre piu' di mille pagine web, oltre duecento documenti scaricabili tra modulistica, form e allegati, 130 schede attivita', suddivise per tipologia, oltre ad offrire la possibilita' di ricevere in modo immediato tutte le informazioni necessarie per avviare la propria impresa.

E' inoltre possibile visionare i video dei seminari web, denominati Webinar, attraverso i quali conoscere passo dopo passo tutte le procedure necessarie per aprire un'impresa e richiedere una consulenza on-line gratuita. Particolarmente importante e' poi la sezione dedicata al business plan, passaggio indispensabile nell'avvio di un'attivita' imprenditoriale, nella quale si possono trovare non solo consigli e indicazioni sulla sua compilazione ma anche esempi di documento gia' compilato. Sempre in tema di consulenza, il ministero ha siglato accordi con il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e col Consiglio nazionale del notariato attraverso i quali i consulenti del lavoro garantiranno tariffe agevolate ai giovani fino a 35 anni d'eta' che si rivolgeranno loro e i notai garantiranno un servizio telematico chiamato "Un consiglio per i giovani" e disponibile sul nuovo portale grazie al quale i giovani potranno avere informazioni e consigli sui temi della casa, del mutuo, dell'impresa, della famiglia, degli stranieri e dell'accesso alla professione notarile.

