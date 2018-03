Sanremo 2012: due voci abruzzesi sul palco della musica

ABRUZZO. Sanremo è già iniziato sul web e si sfidano le promesse della canzone italiana a colpi di clip e clic.

Anche quest’anno Sanremo è alle porte. Per l’Abruzzo sul palco della canzone italiana si esibiranno Maria Elena D’Onofrio e Andrea Buccella. Cantautrice lei, in duo con la pugliese Teresantonia Maruotti, voce del gruppo Anyma lui.



Prima di accedere delle audizioni ed alle serate del festival italiano della canzone 2012 nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2012, il concorso canoro prevede una selezione via web. Fino all’8 gennaio, infatti, sarà possibile votare sul sito Sanremosocial il cantautore preferito cliccando “mi piace” sulla pagina. Poi dopo aver cercato il nome del prescelto nell’apposita barra, si può votare la sua canzone.



I due artisti abruzzesi potrebbero calcare il palconescenico di Sanremo con due repertori musicali diversi.





Maria Elena 26 anni di Pescara porta in scena “E se parlo di te” , con l’accompagnamento del pianoforte. Una canzone che parla di emozioni, sensazioni. L’altra autrice del testo è Teresantonia Maruotti, pugliese. Entrambe sono laureate in beni culturali, ma coltivano il sogno di scrivere e fare musica.



Di ritmo diverso, è la canzone dello spoltorese Andrea Buccella 21 anni e voce degli Anyma. Il brano presentato si intitola "Giuro" , ed è stato arrangiato da Francesco Musacco. Il gruppo Anyma è composto da Andrea Buccela come voce principale, Marco Salvatore (chitarra e voce), Davide Borrelli (Chitarra e voce), Domenico Lolli (Basso) e Daniele Fabiano (Batteria e voce ). Lo stile di Buccella, come scrive sul suo profilo Facebook, è rock psichedelico pop.

09/01/2012 08:06