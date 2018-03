Ecco le ricerche più frequenti in Google nel 2011: Simoncelli e Melania Rea

INTERNET. Come ogni anno in questo periodo, Google stila la classifica delle ricerche più cliccate sul motore di ricerca.

Ne emergono interessi, aspettative, curiosità e sogni degli italiani, espressi dalle ricerche effettuate nel 2011.

Da tempo ormai lo Zeitgeist, letteralmente "spirito dei tempi", è un appuntamento che permette di guardare alle ricerche effettuate sul motore per ricordare, ma anche scoprire, temi e persone che più di tutti hanno segnato l'anno in corso.



Ecco cosa ci dicono le ricerche degli italiani su Google per il 2011:



I TERMINI IN ASCESA NEL 2011:

Simoncelli

Danza Kuduro

iPhone 5

Groupon

Referendum

Na Pohybel Janas

Censimento 2011

iPad 2

Google gravity

Lamberto Sposini

PERSONE EMERGENTI NEL 2011:

Marco Simoncelli

Lamberto Sposini

Gheddafi

Amy Winehouse

Nicole Minetti

Melania Rea

Andrea Cocco

Caparezza

Jennifer Lopez

Belen Rodriguez

SIGNIFICATO DI...

lol

tamarro

nemesi

blog

default

vintage

taggare

empatia

spa

cool

SOGNARE...

donne incinte

perdersi

scarafaggi

incidente stradale

serpenti

fango

scarpe nuove

gattini

annegare

mangiare

PAURA DI...

sbagliare

vivere

amare

morire

guidare

impazzire

volare

crescere

cadere

ammalarsi

COME FARE...

uno screenshot

soldi

backup

braccialetti

addominali

amicizia

orecchini

origami

il passaporto

fiocchi

NOTIZIE PIU' CERCATE SU GOOGLE NEWS:

Melania Rea

Lamberto Sposini

Grande Fratello

Salvatore Parolisi

Facebook

Yara Gambirasio

YouTube

Inter

Juventus

Sarah Scazzi

FILM PIU' CERCATI:

Fast&Furious 5

Il Grinta

Final Destination 5

Transformers 3

Dylan Dog film

Scream 4

Breaking Down

Boris il film

Conan il barbaro

Resident Evil afterlife

CIBI e RICETTE PIU' CERCATI:

cheesecake

pasta di zucchero

risotto con asparagi

macarons

cupcakes

pasta con zucchine

cous cous verdure

rotolo alla nutella

tiramisù alle fragole

involtini di melanzane



TOP RICERCHE MUSICALI: