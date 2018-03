Giudica i politici abruzzesi: sei soddisfatto? Meglio ieri, oggi o… domani?

I NOSTRI SONDAGGI. ABRUZZO. Tempo di cambiamento, l’idea (apparente?) è quella che si stia voltando pagina a livello nazionale. In Abruzzo abbiamo già avuto questa sensazione più volte.

E’ infatti capitato che inchieste giudiziarie abbiano interrotto traumaticamente amministrazioni pubbliche stroncate dall’accusa pesante di corruzione. E’ capitato nel 2006 a Montesilvano con l’Inchiesta Ciclone, è seguita poi Pescara con l’arresto di Luciano D’Alfonso e poco dopo anche del governatore della Regione Ottaviano Del Turco. Solo di recente un’altra amministrazione è caduta con il fortissimo sospetto della corruzione: quella di Spoltore guidata dal sindaco Franco Ranghelli. Per i primi tre casi è passato sufficiente tempo per capire se chi è poi venuto dopo (grazie a quegli arresti) ha fatto meglio o peggio, è stato un amministratore migliore dei precedenti oppure no.

E’ forse il caso di esprimersi per capire davvero come gli abruzzesi stanno vivendo questi tempi e che cosa pensano di quei cambiamenti che la giustizia ha determinato.

Dunque per Montesilvano la domanda è semplice:

Secondo voi, dovendo giudicare l’operato della amministrazioni nella sua interezza chi preferite: l’amministrazione di Enzo Cantagallo, quella di Pasquale Cordoma o nessuna dei due (spero nella prossima)?

Per il Comune di Pescara domanda simile:

Dovendo giudicare l’operato delle ultime amministrazioni comunali preferite: l’amministrazione di Luciano D’Alfonso, quella di Luigi Albore Mascia o nessuna delle due (spero nella prossima)?

E’ importante capire anche che cosa gli abruzzesi pensano della amministrazione regionale che ha dovuto fare i conti con il terremoto reale de L’Aquila e la sua ricostruzione ed il ''terremoto'' dei conti della sanità.

Dunque preferite: l’amministrazione di Ottaviano Del Turco, quella di Giovani Chiodi o nessuna delle due (spero nella prossima)?

Il sondaggio su Facebook rimarrà attivo per alcuni giorni poi tireremo le somme. A voi la parola. Aspettiamo, oltre al voto, anche commenti e spunti di riflessione.

17/11/2011 10.03

