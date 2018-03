Apre Ikea a fine agosto: tutti i numeri del gigante dei mobili

SAN GIOVANNI TEATINO. Il primo Ikea d'Abruzzo aprirà i battenti il prossimo 29 agosto.

Lo conferma la ditta svedese che si dice soddisfatta per l'andamento dei lavori e fissa il grande debutto per la fine del mese di agosto.

Si tratta di uno store di 32.000 metri quadrati ubicato nel territorio di San Giovanni Teatino e adiacente ai caselli del raccordo per l'autostrada. Le opere di urbanizzazioni sono state in gran parte completate da alcune settimane mentre la merce sarà trasportata tra qualche giorno per dare inizio all'allestimento.

Proseguono anche i lavori di realizzazione della viabilità interna e dei 1.250 posti auto del parcheggio, oltre a quelli relativi alla viabilità di servizio.

In questi giorni gli arredatori stanno completando l’allestimento degli oltre 17.000 mq. dedicati alla vendita ed all’esposizione di mobili e complementi d’arredo, mentre l’ultima fase del cantiere sarà dedicata all’area servizio clienti (con 27 casse di cui 16 self-service) e del ristorante (la cui potenzialità arriva fino a 500 posti a sedere), del bar e della bottega di specialità alimentari svedesi.

Dei circa 200 dipendenti previsti, a un mese dall’apertura sono già circa 120 gli assunti nel nuovo punto vendita. Di questi 54 provengono da altre sedi italiane di Ikea e 64 sono abruzzesi selezionati tra gli oltre 30.400 candidati. Proseguono gli ultimi colloqui per le posizioni degli addetti alle casse, al servizio clienti, alla vendita ed alla ristorazione, previste nelle prossime settimane.

Sono già oltre 1.000 le persone che in queste settimane hanno partecipato ai colloqui effettuati dall’Ufficio Risorse Umane.