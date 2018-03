Markette ambientali con i soldi della Regione, ecco le inchieste «positive» sui veleni dell’Abruzzo

ABRUZZO. Un incarico di consulenza da 27.800 euro al giornalista professionista Sergio Cinquino per accendere i riflettori «in chiave positiva» sui grandi scandali ambientali abruzzesi.

Il lavoro è stato commissionato dalla Regione Abruzzo, direzione Rifiuti, nei mesi scorsi al professionista esterno. Titolo dell’opera “I centopassi”, cioè «quelli che separano l’inerzia dal comportamento virtuoso, tra le connivenze e l’operatività fattiva, tra l’atteggiamento passivo e quello propositivo».

Si ipotizza che si sia andati a cercare all'esterno un professionista perché in Regione non ci sono giornalisti assunti capaci di portare avanti questo tipo di lavoro; la legge, infatti, impone prima una ricerca interna tra i dipendenti e, in mancanza della figura ricercata, si può pescare all’esterno.

Nessuno in grado di fare interviste e «inchieste in chiave positiva» nè tra i giornalisti (8) del Consiglio regionale (tra le loro attività c’è anche l’ideazione, progettazione e gestione di iniziative di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini), nè tra quelli (6) della struttura speciale stampa, nè tra (4) i tecnici di ripresa e montaggio – fotocineoperatori. Non calcoliamo i 6 addetti alla rassegna stampa né quelli che lavorano per la giunta regionale.

Sta di fatto che l’accordo è stato formalizzato a marzo scorso tra Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, e il giornalista Cinquino dopo una discussione interna con il dirigente Piselli.

Di sicuro non c’è stato un bando pubblico e non si riesce a comprendere come sia nata l’iniziativa, chi ne abbia sentito l’esigenza e in che modo si sia arrivati al professionista incaricato.





Gerardini scrive nero su bianco di «esperienza importante nel settore della comunicazione televisiva» del prescelto che risulta aver proposto il progetto (primo ed ultimo) alla Regione, anzi direttamente all’assessorato all’Ambiente e a Mario Mazzocca.

A questo punto è stata formalizzata una proposta in cui il giornalista chiedeva di realizzare una trasmissione televisiva da trasmettere poi su tv locali e web a spese della Regione.

Minuziosa la specifica del ciclo di 10 puntate «per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica» e «la veicolazione delle informazioni sulle più importanti emergenze ambientali che riguardano il territorio della Regione Abruzzo».

Il giornalista si è impegnato anche a garantire la partecipazione a riunioni con i rappresentanti della Dipartimento e del Servizio Gestione Rifiuti «per meglio definire i diversi contenuti» e il dirigente ha poi dovuto «certificare la rispondenza del contenuto della produzione video agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti, nonchè agli obiettivi della Regione».

10 PUNTATE

Dieci puntate in tutto, legate ai problemi ambientali. Nella proposta vengono presentati anche i titoli: prima puntata sulla vicenda di Bussi per passare poi agli scatoloni di Tollo, il problema amianto, le trivelle, le discariche, le cave, il termalismo.

Tutte notizie di grandissima rilevanza pubblica che hanno tenuto banco per mesi sui quotidiani regionali. Certo, forse non «in chiave positiva» e «accattivante», per dirla come è scritto nel contratto tra le parti.

Nella proposta si parla anche di interviste, montaggi di immagini, «musica rock di denuncia», materiale raccolto dal web («ad esempio intervista al Ministro della sanità»).

Il tutto «da integrare con testimonianze positive di chi si sta attivando per risolvere il problema». E dunque «ampie interviste all'assessore» (Mazzocca, oggi sottosegretario, ndr), inframezzato da spezzoni di materiale vario ma sempre in chiave positiva «nella consapevolezza della difficoltà ma con la certezza di....(aggiungere slogan)».

Nella proposta il giornalista chiede 19.900 euro per 10 puntate con attrezzature, telecamere professionali per un totale di 30 DVD, 3 per ogni puntata.





Un lavoraccio, davvero, sia per la durata che per il lavoro sui contenuti vastissimi e abbondanti sulle varie piaghe ambientali degli ultimi decenni. Lo sforzo maggiore però potrebbe essere stata la «chiave di positività» per raccontare vergogne enormi e pericolose.

Si chiede che resti a carico dell'Assessorato la spesa per la veicolazione il programma su emittenti televisive e web.

Alla fine la Regione ha chiuso l'accordo a 27.900 euro e distribuzione su canali vari a carico del giornalista.

Il programma proprio in queste settimane sta andando in onda su Rete 8.

Non si sa quale platea di pubblico lo abbia visto anche per pochi minuti e quali riscontri abbia chiesto l’ente regionale all’emittente televisiva per verificare l’auditel (sempre che il dato interessi) e l’investimento pubblico.

Ma di certo sul web non si può parlare di successo nè di ritorno che giustifichi un investimento tale: appena 156 visualizzazioni, nel momento in cui scriviamo, per le 6 puntate già caricate su You Tube: la prima, on line da 3 mesi, conta 68 visualizzazioni (al netto di quelle del conduttore, di Mazzocca e anche del giornalista che scrive e che è andato a controllare), la seconda puntata ha 35 visualizzazioni (caricata sempre 3 mesi fa). La quinta, on line da 2 settimane, appena 4 visualizzazioni. Qui inseriamo la prima puntata nella speranza che lo vedano anche altre persone, in fondo lo abbiamo pagato anche noi e lo pubblichiamo gratis.

L’assessorato è soddisfatto dell’investimento fatto?





Ma a creare qualche ruga sulla fronte non è tanto il criterio adottato per spendere una cifra che può essere giudicata irrisoria, rispetto ai grandi sperperi, ma l’esigenza dichiarata di “addolcire” con i soldi pubblici proprio quei temi più delicati e pericolosi come gli scandali ambientali.

Stiamo parlando di quegli enti pubblici che avevano il dovere di informare i cittadini dei rischi (es acqua contaminata) , quegli stessi enti silenti per decenni (e lo sono ancora oggi come ad esempio per il caso mercurio nei pesci) e che contemporaneamente sentono il bisogno di raccontare «in chiave positiva» fatti gravissimi per i quali ancora oggi non ci sono soluzioni definitive.

Quali «comunicazioni istituzionali» originali sono state fatte durante le trasmissioni che non siano già state trattate dai media in questi anni?

Peccato che l’Abruzzo sia infarcito di discariche abusive da decenni (e sono ancora lì), che l’Europa ci metta sotto infrazione per questo, che a Bussi dopo 10 anni si continua ad inquinare e non c’è nessuna bonifica, che il mare è inquinato anche per la gestione qualche volta criminale (vedi ultima inchiesta sul consorzio di bonifica) e che da 30 anni la fogna va in mare direttamente quando piove ma nessuno degli amministratori se ne era mai accorto prima.

Giusto che la Regione spieghi che cosa abbia fatto o stia facendo per l’ambiente. Poi speriamo che ci informino anche sui risultati ottenuti.

Però, decidere a priori di raccontare un fatto «in chiave positiva» significa decidere di non raccontarla tutta. Accettare che tutto questo avvenga con i soldi pubblici è davvero arduo.