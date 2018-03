Centro Oli, il progetto segreto dell'Eni approvato in 20 giorni

IL CONFLITTO DI INTERESSI DEL SINDACO

TUTTO SUL CENTRO OLI

APPROFONDIMENTO. ORTONA. Quella della costruzione di un imponente centro di prima raffinazione del greggio estratto dalle colline ortonesi è una storia incredibile. Basterebbe citare solo l’iter fulmineo seguito tra una burocrazia farraginosa e mastodontica. Gli ortonesi conoscono bene quanto sia difficile ottenere autorizzazioni di vario genere per costruire anche solo un piccolo box...

Eppure, dalle poche carte che si conoscono, non si può non notare la superficialità con la quale si è riusciti ad affrontare un argomento tanto delicato.