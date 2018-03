Coca Cola Oricola, 7 nuovi obiettivi ‘verdi’ per il 2020

L’AQUILA. Coca-Cola HBC, nominata a inizio settembre leader mondiale di sostenibilità nel settore beverage secondo il Dow Jones Sustainability Index, annuncia i nuovi obiettivi di sostenibilità, a cui contribuisce in modo determinante lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Oricola, in provincia dell’Aquila.

Entro il 2020 l’azienda si propone di ottenere globalmente, nei 28 Paesi in cui è presente, i seguenti obiettivi: portare al 40% la percentuale di energia ricavata da fonti energetiche pulite e rinnovabili; recuperare una media del 40% del packaging che immette sul mercato; utilizzare il 20% di PET riciclato e/o PET proveniente da materiali rinnovabili sul totale del PET utilizzato; ridurre del 25% il packaging per litro di bevanda prodotta; certificare oltre il 95% dei principali ingredienti agricoli secondo le Linee Guida per l’Agricoltura Sostenibile di Coca-Cola; investire almeno il 2% dell’utile ante imposte nelle comunità; raddoppiare il numero di dipendenti coinvolti in iniziative di volontariato durante l’orario di lavoro, fino ad includere il 10% del nostro staff.

Questi sette nuovi obiettivi trovano le loro basi negli impegni, già annunciati lo scorso anno, per la riduzione del consumo d’acqua e dell’intensità delle emissioni dirette di CO2 dell’azienda, rispettivamente del 30% e del 50%, entro il 2020.

Negli ultimi due anni Coca-Cola HBC ha ridotto il suo utilizzo di acqua di 2,1 miliardi di litri, l’equivalente di un bicchiere d’acqua per ogni abitante sulla Terra. Negli ultimi cinque anni l’emissione di anidride carbonica è stata ridotta di oltre un milione di tonnellate, risultato ottenuto grazie a investimenti in tecnologie ambientali e comparabile alle emissioni totali di oltre 200.000 automobilisti.

Nel 2015, l’azienda ha investito 8,2 milioni di euro – 2,3% dell’utile ante-imposta – per supportare il benessere delle comunità, la corretta gestione delle risorse idriche e lo sviluppo dei giovani, in partnership con più di 230 organizzazioni non governative.

Dimitris Lois, Chief Executive Officer di Coca-Cola HBC, ha annunciato: «Gli obiettivi ambiziosi che abbiamo annunciato oggi riflettono il nostro impegno nell’ispirare un futuro migliore per le nostre persone e per le comunità che serviamo. Questi target costituiscono una parte fondamentale della strategia generale che ha condotto Coca-Cola HBC ad essere nominata leader di sostenibilità nel settore beverage e mostrano la nostra determinazione a far crescere il business in modo responsabile, redditizio e sostenibile».



In particolare lo stabilimento di Oricola ha un tasso di riciclo dei rifiuti superiore al 90% e accoglie ogni anno oltre 700 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nell’ambito del progetto educativo “Fabbriche Aperte”, finalizzato alla sensibilizzazione degli alunni sull’importanza del riciclo e della corretta gestione della risorsa idrica.