FRITTATA DI BORRAGINE E RICOTTA SALATA

Tra le tante verdure spontanee commestibili che possiamo raccogliere in campagna la borragine è una di quelle più comuni e riconoscibile per le foglie di colore verde scuro ed i suoi fiorellini azzurri a grappolo. Unita alle uova ci regala salute e gusto.

Ingredienti per 4 persone: 500gr. borragine 4 uova 50gr. ricotta salata 50gr, parmigiano grattugiato Sale Pepe 3 cucchiai olio extv.

Lessare la borragine in acqua bollente salata, scolare e strizzare. In una ciotola battere le uova con la ricotta salata grattugiata, il parmigiano, pepe e la verdura sminuzzata, regolare di sale tenendo presente che la ricotta è salata. Scaldare l’olio in una padella antiaderente versare il composto e cuocere a fuoco moderato per 5’ per lato. Servire calda o fredda.

Buon appetito, Nellina.