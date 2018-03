Nuova legge attiva investimenti per 130 mln

L’AQUILA. Una legge che prevede un sostegno al sistema economico pari a circa 130milioni di euro.

E’ quella presentata questa mattina dal presidente della Regione, Gianni Chiodi insieme all'assessore alle attività produttive e vice Presidente Alfredo Castiglione. «Tale Legge - ha spiegato l'assessore Castiglione - dà la giusta dignità normativa a provvedimenti emanati in passato, come il finanziamento già avvenuto dei Poli d'Innovazione e come le misure finanziarie attivate per la ricerca e l'innovazione fornendo al contempo dignità normativa a strumenti di politica industriale che altrimenti non possono essere finanziati. Attraverso questo provvedimento legislativo si potranno finanziare per 25 mln di euro i contratti di sviluppo tra nazionali e locali. L'Abruzzo è l'unica Regione che ha previsto un apposito stanziamento di sviluppo locale. Le Reti d'Impresa trovano invece copertura finanziaria dai prossimi Bandi Abruzzo 2015 per circa 9 di euro e 3,5 milioni. di Euro dai Fas. I poli di Innovazione, (otto in tutto) sono stati già finanziati con POR FESR per 10 mln di Euro e sono operativi; per la formazione di altri 5 Poli di innovazione con uno stanziamento di 4 mln di euro. I processi di Ricerca e di Servizi sono stati già coperti da un bando POR FESR per 16 mln di euro. Bandi già definiti da tempo. Mentre di prossima uscita ci sono circa 4 mln di Euro per Ricerche o Servizi per i nuovi 5 Poli costituendi.