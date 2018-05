Maratonina del Mare domenica a Pescara. Ecco percorso e strade chiuse

Attesi 2.500 atleti

PESCARA. Si svolgerà domenica 20 maggio con tantissime iscrizioni la quinta Maratonina del Mare, evento patrocinato dal Comune, a cura dell’Asd Runners Pescara, in sinergia con Avis e Isav e Fidal.

Il percorso interesserà il cuore pulsante della città, con una piccola variante per i lavori di riqualificazione della riviera e tutta Porta Nuova. Un evento di caratura nazionale che vede una grandissima partecipazione con 2.500 atleti a cui sono stati collegate una serie di iniziative a partire dal convegno in piazza Muzii in cui si parlerà di doping.

La gara si svolgerà sul percorso chiuso al traffico dalle 7 alle 13. Partenza dalla stadio (curva nord), poi si proseguirà su via Pepe, lungomare Papa Giovanni XXIII, via Doria, ponte dell’Asse attrezzato, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Fabrizi, via Gobetti, via Paolucci, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud fino all’ingresso del porto canale. Poi ancora banchina sud, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Colombo, piazza Le Laudi, via Luisa D’Annunzio, via D’Avalos, via Pepe, stadio. Il percorso dovrà essere ripetuto due volte.

«Puntiamo a oltre 2.500 iscrizioni – aggiunge Domenico D’Onofrio, presidente dell’Asd Pescara Runners – Un traguardo record per la Maratonina che è al suo quinto anno di vita, considerando che la maggiore dell’Adriatico, che si tiene a San Benedetto nelle Marche, è arrivata a tali numeri dopo 18 edizioni! La collaborazione quest’anno sarà con l’Avis e l’Isav per sensibilizzare alla conoscenza della Sla sostiene la solidarietà che sempre accopmagna le nostre edizioni, perché lo sport non può scindersi dal cuore».

«Isav sta per io sono ancora vivo – dice Andrea Silvestrone, volontario in carrozzina dell’associazione nata per assistere famiglie e malati di Sla - si occupa dei malati di Sla non raccogliendo fondi, ma andando a casa, facendo commissioni per loro. Io sono un giocatore di tennis in carrozzina, affetto da sclerosi multipla, mi sto preparando per i giochi paralimpici e sono un volontario Isav, perché la Sla non mi interessa in prima persona, ma come persona. Isav sostiene questa maratona con grande piacere, sarà presente al convegno del Mercato coperto con magliette e tutto il mondo di questa grande famiglia e il messaggio che passa sempre è capire quanto in ogni momento di difficoltà si possa cogliere un momento costruttivo anche in una patologia come la Sla che ti imprigiona il corpo ma non ti blocca la mente».