Pescara. «Salvi i parcheggi di via Conte di Ruvo». Sfuma pure il senso unico in viale Marconi

PESCARA. Si è tenuta ieri mattina in Comune la commissione Grandi Infrastrutture e Mobilità la cui convocazione è stata richiesta dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli per discutere del progetto per la nuova pista ciclabile in via Conte di Ruvo e di quello relativo al senso unico in viale Marconi.



Alla riunione, alla quale ha partecipato anche una rappresentanza dei commercianti di viale Marconi, erano presente il nuovo assessore e il Piergiorgio Pardi, responsabile dell'ufficio Mobilità.



Nel corso della riunione è emerso come non verrà più realizzato il cordolo in cemento in via Conte di Ruvo per la realizzazione di una nuovo pista ciclabile che si sarebbe affiancata alla corsia preferenziale dei bus. In questo modo sono stati salvati i posti auto sul lato nord della carreggiata stradale che potevano essere messi a rischio con l'installazione del cordolo.



I commercianti di viale Marconi hanno espresso soddisfazione per l'obiettivo raggiunto che prevede una revisione totale anche del progetto per il senso unico in viale Marconi con l'amministrazione comunale, rappresentata dal nuovo assessore, che si impegna a trovare soluzioni alternative.



«Sono soddisfatto di quanto ottenuto con questa protesta», dice Pignoli, «perché si salvaguarda l'attività economica dei negozianti delle due vie visto che già soffrono la crisi del commercio che si sarebbe acuita maggiormente».

LAVORI IN CORSO

Intanto oggi via Tiburtina davanti la Skoda sarà oggetto di un lavoro di Aca. L’asfalto si è leggermente deteriorato per un cedimento. Stamattina Aca interviene per ripristinare la sicurezza. Senso unico alternato con personale della ditta.

Sempre oggi ma alle 13 e fino alle 18 viale Pindaro a senso unico dalla Caserma de Vigili del Fuoco verso il mare per la realizzazione di tre attraversamenti rialzati. Il tratto interessato va dal Comando dei Vigili del fuoco fino alla rotatoria con via Marconi. Dalle 18.00 di riapre a doppio senso.