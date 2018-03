Tre volte al pronto soccorso e deceduto, la Asl conferma versione familiari

AVEZZANO. Sarà una inchiesta della procura di Avezzano a stabilire se vi siano state omissioni da parte dei medici che hanno avuto in cura Piero Concia, ex responsabile del Cai locale, deceduto alcuni giorni fa dopo essere stato al pronto soccorso dell’Ospedale per tre volte in cinque giorni.

La famiglia ha presentato denuncia e contestato l’operato dei medici del pronto soccorso che non si sarebbero accorti in tempo del problema all’addome del loro congiunto affetto anche da una malattia diversa già nota e in fase avanzata.

Anche la Asl ha fatto una indagine interna e si è subito attivata e anche la versione della direzione aziendale sembra confermare in gran parte quanto riferito dai familiari. Ora, però, la magistratura dovrà accertare se così come sono andati i fatti si possa davvero parlare di qualche reato o responsabilità penale.

Quello che emerge dalla ricostruzione della Asl è che per due volte nei tre accessi al pronto soccorso sono state effettuate lastre all’addome e mentre il 3 luglio i raggi x non hanno evidenziato nulla, nello stesso esame fatto due giorni dopo è emersa una perforazione all’addome che ha richiesto una operazione urgente del paziente che però non ha retto ed è deceduto sotto i ferri.

«Nei tre accessi del paziente al pronto soccorso, nel giro di pochi giorni», riferisce la Asl de L’Aquila, «tutti i controlli sono stati negativi e, anche se i medici hanno profuso un impegno totale, resta la loro amarezza per il decesso di un giovane uomo e per il dolore della famiglia. Il 2 luglio scorso il paziente, affetto da una grave patologia in fase avanzata», dichiara la direzione del pronto soccorso, «alle ore 23.43 si è presentato al pronto soccorso accusando dolori addominali. E’ stato sottoposto ad alcuni accertamenti da cui però, non essendo emerso nulla di nuovo, gli sono stati somministrati analgesici, cioè antidolorifici».

«Contrariamente al parere dei medici», evidenziano dal Pronto Soccorso, «che avrebbero voluto trattenerlo sotto osservazione per alcune ore in attesa degli specialisti il paziente, alla presenza dei familiari, ha manifestato con decisione la volontà di tornare a casa, accettando l’invito a ripresentarsi il giorno dopo per farsi controllare. Infatti l’indomani, venerdì 3 luglio, il signor Concia è tornato in pronto soccorso, poco prima delle ore 10.00, manifestando ancora dolori addominali. Una radiografia diretta all’addome ha dato esito negativo e ad essa sono seguiti altri accertamenti, tra cui una radiografia alla colonna vertebrale che ha evidenziato la malattia, già nota al paziente, in fase avanzata».

«I medici lo hanno quindi sottoposto a una terapia antalgica (antidolorifica) e lo hanno invitato a tornare in ospedale il giorno dopo per verificare l’efficacia delle cure prescrittegli»

Il 4 luglio, però, il paziente non si è ripresentato in ospedale per tornare solo il giorno successivo, il 5 luglio, accusando ancora dolori molto forti ai glutei e una sofferenza dispnoica, cioè dovuta ad affanno.

«Gli è stata fatta nuovamente una radiografia diretta all’addome», prosegue la direzione del pronto soccorso, «da cui è emersa una perforazione intestinale, a cui è seguita una Tac di conferma. Portato immediatamente in sala operatoria e sottoposto a intervento chirurgico, l’uomo è deceduto durante l’operazione. Il personale medico e infermieristico, pur avendo compiuto ogni minuzioso accertamento in tutti gli accessi del paziente in ospedale e condotto con ogni possibile scrupolo i controlli, non può fare a meno si sentirsi amareggiato».