Contro la tossicodipendenza il Sert de L’Aquila organizza concerto

L’AQUILA. La musica e' rock, la droga e' shock (per mente e anima). Nella lotta agli stupefacenti la Asl aquilana, ai fini della prevenzione, prova a 'suonarle' alla piaga delle tossicodipendenze con un concerto che si terra' all'Aquila, giovedi' 2 luglio prossimo, all'Auditorium del Parco del castello cinquecentesco. 'Battiti liberi' e' il titolo dell'originale evento che si svolgera' dalle 18.30 alle 24.00 e che verra' animato da gruppi locali che suoneranno sia musica classica sia moderna.

L'iniziativa si tiene a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale della lotta alla droga, celebrata come ogni anno il 26 giugno. La serata musicale e' stata organizzata dal Sert di L'Aquila, diretto dalla dr.ssa Daniela Spaziani, in collaborazione con la cooperativa IDeAli che gestisce il centro diurno della struttura della Asl contro tossicodipendenze e abuso di alcol. L'obiettivo e' coinvolgere i giovani (di varie fasce d'eta') affidando alla chitarra (e altri strumenti) un messaggio diretto e semplice: ci si puo' divertire anche senza prendere droghe.

L'idea di metterla in musica, da parte della Asl, e' stata accolta con entusiasmo dai gruppo musicali che saranno i protagonisti della lunga serata nel parco del castello aquilano.

«Il senso», afferma la dr.ssa Spaziani, «e' promuovere lo sviluppo di una cultura libera dall'assunzione di droghe e dall'abuso di alcol tra i giovani, valorizzando il ruolo educativo della musica e del canto. Queste forme di evasione giovanile, infatti, si sono dimostrate, come documentano studi del dipartimento delle politiche antidroga, un valido deterrente contro l'uso di stupefacenti. Il concerto e' un modo per provare emozioni positive e favorire le potenzialita' espressive dei giovani, mettendo al bando le droghe che minano lo sviluppo e sano e il benessere della persona».

Nel 2014 il Sert ha preso in carico (e quindi seguito), tra problematiche legate alle droga e quelle dovute all'etilismo, 469 utenti, con una lievissima flessione rispetto all'anno precedente in cui furono 474. Di questi 469 utenti complessivi, di cui il servizio Asl si e' occupato lo scorso anno, 156 avevano problemi con l'alcol (due in piu' dell'anno precedente) e 313 con le droghe (7 in meno rispetto al 2013). I nuovi utenti - che si sono cioe' rivolti nel 2014 per la prima volta al servizio Asl - sono stati 102 rispetto ai 108 registrati nell'anno precedente.

Nell'analisi differenziata di questi dati emerge che i nuovi 'accessi' per problematiche di droga sono diminuiti, passando 56 del 2013 ai 48 del 2014 mentre, per l'etilismo, sono aumentati: da 32 (2013) ai 37 (2014). Il gioco d'azzardo e' uno degli aspetti piu' significativi dell'intero 'quadro' dell'attivita' del Sert poiche' i soggetti presi in carico dal servizio Asl sono in chiaro aumento: dai 20 del 2013 ai 26 dell'anno scorso. Sempre dal raffronto degli anni 2013-2014 si nota un incremento di utenti stranieri, passati da 12 a 15.