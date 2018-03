Elezioni: seggi alla Camera, i dati ufficiali della cassazione

ABRUZZO. 340 seggi alla Camera per la coalizione di centro sinistra, 124 per il centro destra, 45 per la coalizione guidata da Mario Monti e 108 per il Movimento 5 Stelle.

Questi i dati ufficiali diramati al termine dei lavori dell'ufficio elettorale centrale della Cassazione, che ha gia' inviato tutti i verbali alle camere. I dati sulla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati tra le coalizioni sono assolutamente coincidenti con quelli del ministero dell'Interno, come già trapelato ieri.

A Montecitorio, il Pd avra' 292 seggi, 37 Sel, 6 Centro Democratico, 5 il Sudtirol Volkspartei. Al Pdl vanno 97 seggi, 18 alla Lega Nord, 9 a Fratelli d'Italia, 37 a 'Scelta Civica con Monti per l'Italia', 8 all'Udc. E' alle corti d'Appello, invece, che spetta la proclamazione degli eletti, nonche' la ripartizione dei seggi al Senato, eletto su base regionale.

L’ex capogruppo dell’Italia dei Valori a Montecitorio Massimo Donadi nei giorni scorsi aveva presentato un esposto alla Corte di Cassazione per chiedere la riattribuzione di cinque seggi alla Camera. «C’è stato un errore di calcolo del software del Ministero», aveva spiegato.