Giochi. Sisal, 900 mln raccolta 'win for life', 200 a Abruzzo

ROMA. In quasi un anno, il gioco di Sisal 'Win for life-Vinci per la vita' ha raccolto oltre 900 milioni di euro, assegnato 241 rendite ventennali e distribuito premi per un totale di oltre 590 milioni.

Il gioco lanciato per finanziare la ricostruzione in Abruzzo post terremoto ha raccolto per tale finalità circa 200 milioni, il 23% della raccolta. E' il bilancio tracciato da Sisal, che annuncia anche che da domani sarà disponibile la nuova versione 'Gold', che distribuirà rendite trentennali per 10 mila euro al mese. "Si tratta di un gioco che ha raccolto il gradimento del pubblico - ha sottolineato l'Ad di Sisal, Emilio Petrone, presentando il bilancio - tanto da generare una raccolta importante e da fornire il maggior contributo per la ricostruzione in Abruzzo rispetto agli altri giochi. E' stato inoltre generato un importante movimento per l'intera filiera del gioco: con un incremento per le ricevitorie di oltre 70 milioni di euro". Il gioco, che ha fatto il suo esordio il 29 settembre 2009, ha assegnato 193 premi da quattro mila euro al mese e 48 da sei mila euro. In cima alla classifica delle regioni più fortunate svetta la Lombardia (49 premi), seguita da Veneto (40), Lazio (36) e Campania (32). La novità per il primo compleanno è una nuova schedina dorata, che attraverso una giocata da 2,5 o cinque euro permette vincite elevate: la Decina e il Numerone vincenti sono gli stessi dell'estrazione delle ore 20 di 'Win for life'.

05/10/2010 14.24