Sulmona, scuola media premiata per simulazione d’impresa

SULMONA. Si chiama Simulimpresa “Confetti Panfilo Serafini srl”ed è il progetto didattico di simulazione d’impresa messo in campo dall’istituto comprensivo “Serafini-Di Stefano” di Sulmona, che anche quest’anno si è aggiudicato la European quality certification (certificazione internazionale di qualità).

«Il progetto didattico», spiega il dirigente scolastico Elvira Tonti, «del quale è stata titolare la classe III B del 2010 /2011 e che è stato ereditato dall’attuale classe I B, va avanti dal 2001/2002 ( la prima certificazione di qualità risale a giugno 2004). Da allora ogni anno, puntualmente, il progetto consegue questo riconoscimento».

La notizia della premiazione è stata comunicata in questi giorni dalla Centrale Nazionale Europen di Ferrara che coordina e monitora il progetto, insieme alla centrale mondiale di Essen, in Germania.

La simulazione d’impresa prevede la creazione all’interno di un laboratorio scolastico di un vero e proprio ambiente di lavoro, nel caso specifico un’azienda di commercializzazione di prodotti tipici di Sulmona: confetti e bomboniere.

Il laboratorio è suddiviso in varie postazioni, ognuna delle quali svolge mansioni specifiche: segreteria, marketing, personale, reparto contabilità, magazzino, acquisti e vendite. Ogni alunno si occupa dei moduli vendite e acquisti, fatture, documenti di trasporto, tenuta dei registri contabili, del registro magazzino e del registro corrispondenza, così come ogni ufficio è dotato di computer collegato ad internet e altre apparecchiature elettroniche, quali scanner, stampanti, telefono interno. L’azienda è dotata di telefono e fax per le comunicazioni esterne con la rete di simulimprese italiane e straniere che operano all’interno di Europen. Le comunicazioni e le transazioni commerciali nazionali e internazionali possono avvenire anche via computer tramite email.

Durante le attività di simulazione gli alunni hanno progettato, costruito e realizzato per la loro Impresa Simulata: il sito internet all’indirizzo, il negozio online all’indirizzo, il catalogo prodotti on line all’indirizzo.

«Quest’anno», spiega la Tonti, «ci siamo avvalsi della collaborazione dell’azienda Confetti Pareggi, i cui titolari, Gino e Giuseppina, durante stage formativi fatti con gli studenti, hanno illustrato e fornito idee ed elementi di discussione e riflessione, soprattutto in vista della 17° Fiera Internazionale delle Imprese Simulate di Praga 2011, 29-31 marzo. Per l’occasione, la Confetti Pareggi ha regalato alla nostra Impresa Simulata cesti e confezioni di confetti e fiori di confetto da esporre nello stand fieristico e regalare ai visitatori e agli acquirenti virtuali».

Tra gli eventi a cui l’impresa simulata “Confetti Panfilo Serafini srl” ha preso parte ci sono le 3 fiere italiane di Riva del Garda nel 2004, Montesilvano nel 2006, Cesena nel 2009 e 5 estere, a Lleida (Spagna) nel 2005, Barcellona nel 2008 e 2010, Praga nel 2007 e 2011, fregiandosi di ben 10 premi e riconoscimenti internazionali.

24/10/2011 13.55