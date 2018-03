Casa: Pescara la città più cara, segue Teramo. Ecco i prezzi

MILANO. Non è L’Aquila ad aggiudicarsi il titolo di città più cara dell’Abruzzo, bensì Pescara con i suoi 2.700 euro al metro quadro.

E’ quanto emerge dall’Osservatorio Casa.it – il portale immobiliare – che ha analizzato il mercato immobiliare della regione del Centro Italia. Secondo l’osservatorio Casa.it, è Pescara la città abruzzese più costosa con un prezzo medio di 2.700 euro al metro quadro. Nelle zone del centro come Viale Regina Margherita e Viale Kennedy i prezzi però salgono, oscillando tra i 2.800 e i 3.300 Euro a seconda della tipologia dell'immobile, mentre per un appartamento signorile nella zona Riviera nei pressi del mare si possono arrivare a sfiorare i 4.000 euro al metro quadro. In centro sono molto alte anche le richieste per i box, le cui quotazioni medie possono toccare anche i 50.000 euro.

A Teramo il prezzo medio si attesta sui 2.100 euro al metro quadro con un lieve rialzo nelle quotazioni pari al 2.5% . Nel centro storico si rileva un aumento della domanda in particolare di trilocali: qui per una soluzione ristrutturata si arrivano a spendere anche 2.650 euro al metro quadro mentre per gl’immobili di nuova costruzione 2.800 Euro. A Chieti invece la media si aggira sui 1.900 Euro al metro quadro. La zona Universitaria, il Centro Storico e la zona Chieti Scalo hanno visto un aumento della domanda con picchi proprio per quest’ultima dove le nuove costruzioni arrivano a toccare i 2.300 - 2.400 Euro al metro quadro.

«Un discorso a parte merita invece L’Aquila dove le conseguenze del terremoto impattano ancora oggi sulla domanda e sull’offerta di immobili, che fanno registrare ancora una contrazione nel loro andamento,” commenta Daniele Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it “La media al metro quadro di un appartamento in buone condizioni nella zona centrale del capoluogo non supera i 2.000 Euro, fino a raggiungere un massimo di 2.700 Euro per soluzioni signorili e di nuova costruzione».

Infine, analizzando il mercato degli affitti, Pescara guida sempre la classifica come città più costosa della regione con 615 Euro di media mensili. Seguono Teramo e Chieti rispettivamente con 590 e 550 Euro. All’Aquila sempre si incontrano i canoni d’affitto più economici con circa 500 euro al mese.

22/09/2011 10.55