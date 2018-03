Pil. Istat, nel 2009 crolla al nord-ovest -6%; al centro "solo" -3,9%

Il Nord-Ovest e' la ripartizione geografica dove la crisi economica si e' fatta sentire di piu'. La flessione del Pil e' spiegata principalmente dall'andamento del settore industriale, nel quale il valore aggiunto in termini reali diminuisce del 14,9% contro il -2,8% dei servizi e il -0,6% del settore agricolo. Il calo del Pil e' piu' marcato in Lombardia e Piemonte (rispettivamente -6,3% e -6,2%) Il Pil per abitante ai prezzi di mercato si riduce del 5% in Lombardia e del 4,6% in Piemonte, contro il -4% della Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste e il -1,8% della Liguria.

Per quanto attiene gli aspetti occupazionali, l'input di lavoro della ripartizione, espresso in termini di unita' di lavoro annue , diminuisce del 3,1% (a fronte del -2,6% registrato in Italia) ancora una volta per effetto dei risultati di Lombardia e Piemonte, che fanno registrare rispettivamente diminuzioni del 3,1% e del 3,6%. La produttivita' del lavoro, misurata dal rapporto tra valore aggiunto e unita' di lavoro, mostra una flessione del 3,8% in Lombardia e del 3,3% in Piemonte, contro il -2,5% della Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste e il -2,3% della Liguria.

La spesa delle famiglie si contrae dell'1,7% nell'intero Nord-ovest; il calo e' superiore alla media di ripartizione in Lombardia (-1,9%) e piu' lieve in Piemonte (-1,5%). I redditi da lavoro dipendente per unita' di lavoro dipendente, che nella media di ripartizione segnano una crescita dell'1,8%, raggiungono il +2,4% in Liguria e il +2,5% in Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste. Il risultato della Lombardia e' in linea con quello della ripartizione (+1,8%), mentre in Piemonte risulta leggermente piu' basso (+1,6%).

Al Nord-Est il calo del Pil, pari al 5,6%, e' la sintesi di una caduta marcata del valore aggiunto del settore industriale (-13,5%), di una flessione decisamente piu' contenuta di quello dei servizi (-2,6%) e dell'apporto positivo del comparto agricolo (+0,5%). La performance dell'industria risulta particolarmente negativa in Veneto (-14,1%), Emilia Romagna (-13,7%) e Friuli Venezia Giulia (-13,4%). Anche nel settore terziario le regioni maggiormente in difficolta' sono Veneto (-2,2%), Emilia Romagna (-3,1%) e Friuli Venezia Giulia (-3,3%).

Il settore agricolo fa registrare in tutte le regioni una dinamica positiva, ad eccezione del Veneto (-2%) e del Friuli Venezia Giulia (-9,7%). Il Pil per abitante ai prezzi di mercato si riduce del 4,5% nell'intera ripartizione, attestandosi sul valore di 29.746 euro. A registrare la flessione piu' consistente sono Veneto ed Emilia Romagna (entrambe -4,9%). Per contro la performance migliore e' quella della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (-1,5%). La congiuntura sfavorevole della produzione si traduce in un calo delle unita' di lavoro pari a -2,5%.

Le dinamiche occupazionali risultano ovunque negative, fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, dove l'input di lavoro rimane stabile rispetto all'anno precedente. La produttivita' del lavoro diminuisce del 3,7% (-2,9% il dato nazionale), mentre i redditi da lavoro dipendente mostrano una dinamica e' lievemente al di sopra della media nazionale (+2,2% contro 2,1%). La spesa delle famiglie, che nella media ripartizionale si riduce dell'1%, presenta andamenti differenziati a livello regionale: in Veneto il calo e' piu' accentuato (-1,8%), mentre in Friuli Venezia risulta molto contenuto (-0,1%).



MEGLIO AL CENTRO